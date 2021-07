Alvaro Morata è un calciatore spagnolo, che in Italia – a Torino – ha incontrato molti amici e l’amore della sua vita: Alice Campello…

Nato il 23 ottobre 1992 sotto il segno dello Scorpione, Alvaro Morata è giovanissimo, ma ha saputo dimostrare di essere un attaccante all’altezza di qualsiasi top club europeo. Ha giocato alla Juventus per due anni e si è innamorato del nostro Paese. Nel corso di più interviste il bomber ha dichiarato il suo affetto per l’Italia. Qui è cresciuto professionalmente e moralmente e considera il nostro Paese come la sua seconda casa: proprio qui ha anche incontrato l’amore, la fashion blogger Alice Campello.

L’attaccante del Real Madrid si è guadagnato la stima del pubblico grazie al suo comportamento da bravo ragazzo. È molto legato alla sua famiglia, che appare spesso sui suoi social, si è sposato a soli 24 anni e avuto due gemelli a soli 25.

Alvaro Morata e Alice Campello: la storia d’amore

Alvaro Morata è felicemente sposato con Alice Campello, modella e fashion blogger di Venezia. I due ragazzi sono molto innamorati, e lo dimostrano nella vita e sui social, in particolare su Instagram, dove postano foto a ripetizione. La loro storia d’amore è nata proprio grazie al social network: fu il bomber a contattarla, in qualità di suo follower.

Il loro primo incontro è stato a Milano: fu amore a prima vista, ed è bastata solamente una settimana per far decollare una bella storia d’amore. “Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Così, all’inizio, ho snobbato quel messaggio. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano“, ha raccontato lei a Chi.

Alvaro Morata e la Campello sono convolati a nozze (giovanissimi: 24 anni lui e 23 lei) il 17 giugno 2017. Il dicembre prima lui le chiese la mano durante uno spettacolo di magia nella capitale spagnola.

Il 29 luglio 2018 la coppia ha dato il benvenuto a Alessandro e Leonardo, due gemellini, i primi figli per entrambi. Nel febbraio del 2020 i due hanno annunciato sui social l’arrivo del terzo figlio.

Il piccolo Edoardo è venuto al mondo il 29 settembre del 2020 a Torino. Ecco la foto del lieto evento:

5 curiosità su Alvaro Morata

– Il soprannome di Alvaro Morata è El Ariete, ovvero L’Ariete.

– È grande fan di Rafael Nadal.

– Furono Alvaro Morata e Alice a far conoscere Simone Zaza e Chiara Biasi (i due sono stati insieme un po’, ma tra loro non ha funzionato).

– Secondo quanto riportato da Sky, quando è approdato all’Atletico Madrid in prestito dal Chelsea, nel gennaio del 2019, si è accordato per una cifra di 10 milioni di euro per i successivi 18 mesi.

-Durante gli Europei 2020 (che si sono disputati nel 2021) la sua famiglia ha ricevuto pesanti minacce a causa di un girone di qualificazione giocato non al meglio, anche se l’attaccante si è poi rivelato decisivo nelle successive partite. “Se non faccio gol i tifosi si arrabbiano perché sto facendo male il mio lavoro, e lo capisco – ha detto ai media spagnoli – ma quello che non accetto sono le minacce di morte ai miei figli, gli insulti alla mi famiglia; i tifosi dovrebbero mettersi nei panni di chi subisce queste pressioni prima di esercitarle”.

La carriera di Alvaro Morata

Morata ha iniziato a giocare nelle file giovanili dell’Atletico Madrid quando aveva 11 anni per amore del suo nonno Ignacio, che gli aveva regalato la camicia rossa e bianca quando lui era piccolo. La firma con il Real Madrid arriva nel 2012, dove indossa il numero 21.

Nel 2014 la Juventus lo acquista per 20 milioni di euro; nel 2016, il Real Madrid prende la decisione di riacquistare Álvaro Morata e il giocatore spagnolo torna nella sua vecchia squadra sotto la guida di Zinedine Zidane. Dopo una sola stagione, però, si trasferisce al Chelsea, per poi far ritorno a Madrid, sponda Atletico. Gioca anche con la maglia della nazionale spagnola.

Nella stagione 2020/2021 torna alla Juventus, trasferendosi di nuovo a Torino con la sua famiglia.

Dove abita Alvaro Morata?

Come tutti i calciatori, Alvaro Morata è spesso costretto a cambiare città. Madrid, Torino, poi Londra dopo il matrimonio con Alice Campello e di nuovo Madrid, dopo il passaggio all’Atletico Madrid. Il ritorno alla Juve ha riportato la famiglia di nuovo nel luogo in cui i due si sono conosciuti.