Paolo Bonolis in un locale con una ex Temptation Island: lo scatto virale

Una curiosa fotografia postata sui social ha visto Paolo Bonolis protagonista in compagnia di una ex di Temptation Island…

Una foto inaspettata sta facendo molto parlare. Protagonista Paolo Bonolis che è stato immortalato in un locale in compagnia dell’ex volto di Temptation Island, Titty Scialò. Non è dato sapere esattamente dove si siano trovati ma certamente l’immagine ha generato tantissime reazioni tra cui quella curiosa di Selvaggia Lucarelli.

Paolo Bonolis e la foto in un locale con Titty

Paolo Bonolis

Lo si potrebbe definire l’incontro che non ti aspetti. Stiamo parlando, come anticipato, della foto social che vede protagonisti Paolo Bonolis e Titty, una delle fidanzate dell’edizione autunnale di Temptation Island che aveva preso parte al reality per coppie con Antonio Maietta.

Da quanto si apprende da alcuni media, pare che lo scatto in questione, condiviso proprio dalla donna sulle sue stories su Instagram, sia arrivato da un ristorante romano non troppo lontano da ponte Milvio e dal parco Tor di Quinto. Sembra probabile che i due si siano incontrati per caso e che Titty abbia voluto ritagliarsi un momento “di gloria” con il famoso conduttore, senza dubbio un idolo per tante generazioni.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

La foto tra il presentatore e l’ex volto di Temptation Island, come detto, è diventata virale sul web e non è passata inosservata anche a Selvaggia Lucarelli. Ebbene sì, perché la penna graffiante ha fatto subito ironia sullo scatto. Prima di tutto lo ha condiviso anche lei su Instagram e successivamente ha aggiunto una frase simpatica: “Intanto nel metaverso”, facendo intendere appunto che l’incontro tra i due è senza dubbio una cosa molto particolare e bizzarra.

Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno raccontare come si sono trovati e il senso della foto che, lo ribadiamo, sembra essere un normalissimo selfie ricordo di un incontro per caso.