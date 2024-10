Barbara D’Urso affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025? I rumors si fanno sempre più insistenti.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 e non si fa altro che parlare dei possibili co-conduttori. Chi avrà scelto Carlo Conti? Mentre parte il toto-nomi dei volti che affiancheranno il direttore artistico del Festival durante la kermesse, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile co-conduzione di Barbara D’Urso.

Pur non essendo ancora arrivata alcuna conferma, numerose fonti riportano che qualcosa sta bollendo in pentola. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso a Sanremo: le ultime indiscrezioni

La famosa conduttrice televisiva Barbara D’Urso potrebbe avere l’opportunità di tornare in Rai in grande stile. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia e Oggi, la tv pubblica sta considerando di affidarle un programma in prima serata. Ma le voci più interessanti riguardano la sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025, organizzato da Carlo Conti.

Barbara D’Urso

Mesi fa, Novella 2000 aveva rivelato: “La conduttrice è prevista a febbraio a Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta (che è lo stesso agente di Amadeus) si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta la sua collega“.

Ma ad alimentare ulteriormente i rumors è una dichiarazione della stessa conduttrice.

Barbara D’Urso sogna Sanremo: “Al momento giusto”

Mentre la conduttrice oggi smentisce tali voci liquidandole con un secco “Non so di cosa state parlando. Di cosa parlate? Io non ne so nulla“, alcune vecchie dichiarazioni lasciano intendere il contrario.

Infatti, qualche anno fa Barbara D’Urso aveva dichiarato: “Prima o poi condurrò Sanremo, questo me lo sento. Accadrà al momento giusto. Ci sarà occasione e momento giusto“.

Ma non solo. In un’altra occasione aveva rivelato: “Il mio desiderio? Non smettere di lavorare fino al giorno in cui condurrò il Festival di Sanremo. So che accadrà prima o poi“.