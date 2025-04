“Levati, ca**o”: il video dell’incidente in tv di Matilde Brandi

Incidente a ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1 con Matilde Brandi protagonista insieme ad un ballerino. Ecco il video di cosa è accaduto.

La chiusura anticipata di ‘Ne vedremo delle belle’ spiegata nei giorni scorsi da Carlo Conti non ha impedito all’ultima puntata della trasmissione di Rai 1 di essere assolutamente scoppiettante. Tra i vari momenti da ricordare, senza dubbio quanto accaduto a Matilde Brandi durante la sua esibizione insieme al corpo di ballo.

Matilde Brandi vs Pamela Prati

La serata di ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1 con Carlo Conti non ha deluso le aspettative regalando momenti di spettacolo ma anche gag diventate virali. A prendersi la scena, come detto, la sfida intercorsa tra Matilde Brandi e Pamela Prati con un particolare episodio che ha visto la prima diventare virale a causa di una problematica.

Matilde Brandi – www.donnaglamour.it

La Brandi, infatti, si è resa protagonista di un incidente bizzarro con un componente del corpo di ballo cosa che, però, non le ha impedito di battere la rivale Pamela nella sfida diretta. I giudici, ma anche quasi tutte le altre colleghe che hanno assistito alla battaglia a suon di performance tra le due hanno votato per Matilde.

L’esibizione e l’incidente: il video

Ma quindi, cosa è successo alla Brandi? Durante la coreografia, nella quale ha ballato e cantato, la bella Matilde si è ritrovata a compiere un passo di danza in diagonale andando a finire quasi addosso ad un ballerino professionista. Facendo alcune giravolte, la Brandi è andata praticamente sopra al danzatore non prima di lasciarsi scappare una frase: “Levati, ca**o“. Troppo tardi, infatti la donna è poi leggermente inciampata facendo diventare quel momento virale anche sul web con diversi utenti che hanno preso con ironia l’intoppo. Ad ogni modo, come detto, questo non le ha impedito di battere la Prati nella sfida.