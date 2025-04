“La figuraccia più grossa della mia vita”: il racconto di Elodie

Curioso aneddoto decisamente imbarazzante raccontato dalla nota cantante Elodie. Ecco cosa ha combinato la famosa artista.

Ha fatto scalpore parlando di alcune scene intime girate durante le sue esperienza da attrice. Ora, Elodie ha svelato ulteriori aneddoti decisamente curiosi intervenendo nel corso di una intervista a Radio Norba. Qui, la famosa cantante ha raccontato quanto accaduto durante una festa di un evento pubblico dove ha fatto “la figuraccia più grande” della sua vita.

Elodie e la serata con un personaggio famoso

Durante l’intervista a Radio Norba, con la sua solita ironia e simpatia, Elodie ha raccontato diversi aneddoti sulla sua vita professionale e privata. In particolare la cantante ha svelato di essersi trovata a vivere alcuni momenti imbarazzanti legati alla presenza di un personaggio famoso ad una festa e ad un altro ragazzo che, più distante, li stava osservando e, presumibilmente, filmando.

Elodie – www.donnaglamour.it

“Parliamo di tempo fa”, ha spiegato la cantante contestualizzando i fatti. “Ero a una festa, un party dopo una presentazione di un film. C’era un personaggio molto famoso, poi distante da noi c’era anche un ragazzo e io da lontano ho subito visto che aveva puntato verso di noi il suo telefono, ma nessuno me lo aveva presentato“.

La figuraccia

A quel punto Elodie ha spiegato di aver reagito in modo naturale ma facendo, appunto, una brutta figura. “Quando le persone mi fotografano o fanno video senza però presentarsi o parlare con me, mi sento quasi in imbarazzo, mi fa stare male, mi sento strana e non so come comportarmi”, ha premesso la cantante prima di spiegare cosa sia accaduto poco dopo.

“Io ad un certo punto mi giro verso questa persona nota (il personaggio famoso ndr) e gli dico ‘Mamma mia guarda quello, adesso gli prendo quel telefono e glielo spacco, ma guarda te cosa sta facendo’”. A quel punto qualcosa si è mosso: la persona famosa non ha risposto subito, ma si è avvicinata al ragazzo per parlargli.

Solo dopo si è capito il perché: “Questo personaggio torna, mi guarda e mi dice ‘È mio fratello’. Io ero mortificata e gli ho detto ‘No dai ti prego’. Volevo morire, gli ho chiesto scusa”. La cantante ha spiegato che dopo quell’episodio non lo abbia più visto o sentito e nonostante la stima verso questa persona non ci sia stato modo di capire quale sia stata, effettivamente, la sua reazione per tale situazione.