Protagonista al cinema in ‘Gioco Pericoloso’, thriller con Giannini e Scarpetta, Elodie ha raccontato le sue emozioni durante le scene dell’opera.

Un pizzico di imbarazzo confessato recentemente parlando del fidanzato Andrea Iannone ma anche tanto orgoglio mostrato per la sua nuova apparizione al cinema come attrice. Stiamo parlando di Elodie che ha rilasciato una interessante intervista a Leggo in occasione dell’uscita nelle sale dell’opera ‘Gioco Pericoloso’ con Giannini e Scarpetta.

Elodie, star al cinema nel film ‘Gioco Pericoloso’

La cantante Elodie ci ha preso gusto e già come accaduto in passato torna ad essere protagonista nella insolite veste di attrice. La donna, infatti, sarà presente nel film ‘Gioco Pericoloso‘, nelle sale da giovedì 13 marzo 2025, diretto da Lucio Pellegrini e prodotto da Grøenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky.

Intervistata da Leggo, la cantante ha spiegato come sia innamorata del cinema: “Lo amo fin da piccola. Io sono un’entusiasta e tutte le occasioni le prendo al volo”, ha ammesso. “Mi dà la possibilità di sperimentare. Il cinema è vitale e lo sono anche io nella vita. Accetto perché ho bisogno di crescere e spero di farlo insieme alla musica e al cinema. Mi auguro di diventare una donna completa anche attraverso il lavoro”.

Il suo personaggio e le scente intime

Parlando poi del suo personaggio e anche di alcune scene di sesso all’interno dell’opera: “Siamo nel 2025 quindi nessuno ci rimarrà male, nemmeno mio padre. Faccio sesso veramente nella vita, penso lo sappia anche lui. Il cinema è finzione ed è bellissimo giocare. Ovviamente dell’imbarazzo c’è e credo sia sano. Ma sono scene che raccontano anche tanto dei personaggi”.

E a proposito di personaggi: “Ho cercato di empatizzare con il (mio ndr) personaggio, di capire cosa la muovesse. Ha ben chiaro cosa vuole dalla vita, ma ci arriva attraverso gli altri. Mi piace questo gioco di manipolazione, credo faccia parte della vita di tutti”, ha svelato ancora Elodie.