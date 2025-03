Massimiliano Varrese torna a parlare contro Beatrice Luzzi (e lei risponde)

Dopo l’esperienza insieme al GF, Massimiliano Varrese è tornato a parlare di Beatrice Luzzi e non certo in modo positivo.

Oltre alle critiche di haters e alle minacce ricevute, Beatrice Luzzi si trova a dover fare i conti con qualche “spettro” del passato. In particolare, sui social, non è sfuggito un commento di Massimiliano Varrese, ma anche di Anita Olivieri, che riguarda proprio la “rossa” con riferimento sia alle vecchie dinamiche vissute insieme al GF, sia quelle attuali.

Massimiliano Varrese, le parole dei fan su Beatrice Luzzi

In queste ore hanno destato particolare clamore alcune frasi dei fan di Massimiliano Varrese che hanno chiamato in causa anche Beatrice Luzzi e le dinamiche vissute nella passata edizione del Grande Fratello come concorrente. Nel dettaglio, qualcuno ha scritto via social all’attore: “Ti chiedo scusa, un anno fa pensato che Bea fosse la vittima e voi i carnefici”.

La frase ha portato Varrese a rispondere e, in un certo senso, ad attaccare proprio la Luzzi: “Grazie per averlo fatto! Siete in molti a scrivermi le scuse e io non posso che esserne felice, dopo tutto… ‘IMPARO IL SILENZIO DEL’ATTESA PERCHÉ LA VERITÀ NE VALE”. Grazie a te e a quelli come te che lo stanno facendo”, si legge in una sua storia social.

Le parole di Anita e la replica della Luzzi

Esattamente capitato a Varrese, alcuni fan hanno scritto anche ad Anita Olivieri. Il tema è sempre lo stesso: le scuse per certe dinamiche dello scorso anno al GF. La ragazza ne ha parlato in una intervista a Che Donna citata da Biccy facendo riferimento appunto a come alcuni utenti si siano ricreduti sulla Luzzi.

Proprio la Luzzi ha risposto alle “accuse” di Varrese (e al momento non alla Olivieri) facendo riferimento alla storia social da lui pubblicata che sarebbe priva di nome utente. “Sbaglio o il testo del mittente è anonimo?“, ha detto la rossa facendo venire il dubbio che le parole pubblicate dall’attore possano non essere reali ma solo create ad arte.