Rossella Erra vittima del terremoto a Napoli: “Mi tremavano le mani”

Grande paura a Napoli dopo il terremoto ai Campi Flegrei: anche Rossella Erra è rimasta coinvolta. Il racconto della giudice di Ballando.

Il terremoto ai Campi Flegrei a Napoli ha causato diversi danni e tanta paura. Diversi volti noti dello spettacolo hanno commentato quanto accaduto. Dallo sfogo di Geolier per alcune parole antipatiche giunte via social, fino all’esperienza in prima persona vissuta da Rossella Erra, famoso volto tv di Ballando con le Stelle.

Rossella Erra e il terremoto ai Campi Flegrei

Tramite una serie di post su X, Rossella Erra ha raccontato quella che è stata la sua esperienza con il terremoto di queste ore ai Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 4.4 e annesse altre movimentazioni di assestamento che hanno provocato oltre a grande paura anche diversi disagi a abitazioni e persone, molte delle quali si sono riversate nelle strade per sicurezza.

La Erra ha spiegato: “Mamma che scossa… Ragazzi forte forte. Io sono di Portici e si è sentita fortissima e non è stata breve. Ondulatoria. Tutti i miei lampadari tintinnavano. Ho il cuore in gola“, le sue parole in un primo post.

La mossa con la figlia e le mani che tremano

La nota giudice/ambasciatrice di Ballando ha poi proseguito nel suo racconto spiegando di aver avuto molta paura anche per sua figlia che era con lei: “Vi dico che non so come, ma ho avuto la prontezza di arrivare con mia figlia e il cane in braccio, fino alla porta di ingresso”, le sue parole in un altro post. “Mi tremavano le mani ma sono riuscita ad aprirla e ci siamo messe sotto l’arco. Il pianerottolo oscillava ancora”. E infine: “Spero stiano tutti bene“, ha detto la Erra evidentemente a pericolo scampato augurandosi che tutte le altre persone rimaste coinvolte in queste terribile esperienza possano stare bene.