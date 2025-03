Enrico Nigiotti emoziona: la dedica ai figli per il compleanno

Due anni di gioia e papà Enrico Nigiotti non poteva che omaggiare i suoi pargoli con una dedica bellissima ed emozionante.

Sono passati esattamente due anni da quando Enrico Nigiotti è diventato papà di due simpaticissimi bambini. Oggi, in occasione del compleanno dei piccoli, il cantante ha scelto una dolcissima dedica per i due pargoli con tanto di lungo post social accompagnato da una serie di scatti e brevi filmati legati a momenti di vita quotidiana in famiglia.

Enrico Nigiotti: la nascita dei figli e la vita cambiata

Amatissimo fin dalla sua partecipazione in giovane età ad Amici, Enrico Nigiotti è rimasto tra gli artisti maggiormente seguiti e apprezzati dopo il talent. Il cantante, infatti, vanta un pubblico importante che lo ama sia per le sue doti canore sia per la sua semplicità nel mostrarsi sempre limpido e pulito in ogni occasione.

Enrico Nigiotti – www.donnaglamour.it

Il rapporto tra Nigiotti e i fan è senza dubbio andato avanti anche dopo l’arrivo dei due bambini dell’artista. Enrico, infatti, non ha fatto mancare mai di aggiornare il suo pubblico sulla bellissima vita insieme ai bimbi che in queste ore hanno festeggiato i loro primi due anni di vita.

La dedica per i due anni dei bimbi

Attraverso un post su Instagram, Nigiotti ha voluto dedicare un tenero pensiero ai due bambini che dolcemente ha chiamato “zizzolini”Ed oggi sono 2. Due anni che ci si diverte da morire anche se la notte sarebbe più ganzo dormire…”, ha scritto il cantante. “Due anni che tutti i giorni vi picchiate e poi vi abbracciate per poi ripicchiarvi e riabbracciarvi”, ha proseguito.

Poi, mostrando ancora delle foto e dei filmati, Enrico ha proseguito la sua dedcia: “Due anni che per me potrebbero pure arrotolare il mare e portarlo via come se fosse un tappeto ,perché l’unico capolavoro che voglio avere negli occhi siete voi due. Oggi sono due anni che mi avete cambiato il respiro,

due anni che avete reso la mia vita speciale. Tanti auguri zizzolini”. Parole che hanno ricevuto subito tantissimi like e commenti d’affetto e che confermano un feeling ottimo tra il cantante e il suo pubblico.