Il passo indietro per i David di Donatello non ha certo impedito a Carlo Conti di festeggiare in queste ore il suo 64esimo compleanno. Il presentatore, infatti, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025, ha scelto di condividere un simpatico filmato in occasione dei festeggiamenti che lo riguardano. Per lui, una clip con la sua trasformazione negli anni…

Carlo Conti compie 64 anni: il video della trasformazione

Una giornata molto speciale per Carlo Conti che, come detto, ha festeggiato in queste ore il suo 64esimo compleanno. Il noto presentatore, fresco fresco di conduzione del Festival di Sanremo 2025 con tanto di dati di ascolto record, ha deciso di autofarsi gli auguri in un modo molto originale. Come? Con un video della sua trasformazione negli anni.

Tramite un post su Instagram, Conti ha fatto vede un filmato nel quale ha montato diversi scatti legati all’infanzia, all’adolescenza e agli esordi in televisione. Successivamente, nella clip, ecco il tempo scorrere con i cambiamenti legati al viso e agli occhiali indossati. Simpaticissimo il passaggio da lenti enormi degli anni ’70-’80 fino al quelle più moderne.

Gli auguri speciali di Giorgio Panariello

La clip di Conti è stata subito vista da tantissimi seguaci e anche da diversi amici dello stesso conduttore. In particolare, in questo senso, Giorgio Panariello ha scelto un modo molto simpatico per festeggiare il presentatore. Il comico, infatti, ha pubblicato una foto creata con l’intelligenza artificiale che ritrae un bimbo con le sembianze di Conti e con gli occhiali da vista. Il tutto è stato accompagnato da una frase ironica: “Auguri Carlo!!! Il tempo per te sembra non passare mai“.

Oltre a Panariello, pure Pieraccioni non ha fatto mancare un messaggio per il suo caro amico: “Buon compleanno Conti! Sempre bravo, bello ed elegante“, le sue parole in una storia Instagram che lo stesso presentatore ha poi ricondiviso sul suo profilo.