Stefano De Martino: Garrison svela il suo “tallone d’Achille”

L’ex maestro nella scuola di Amici, Garrison, di Stefano De Martino ha parlato del conduttore sottolineando doti e “difetti”.

La recente paparazzata in dolce compagnia è solo l’ultima delle notizie relative a Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, è sempre all’ordine del giorno tra gli argomenti legati alla tv e allo spettacolo. Anche nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, infatti, si è parlato di lui. A farlo, insieme alla conduttrice Caterina Balivo, è stato Garrison Rochelle, suo ex insegnante nella scuola di Amici.

Stefano De Martino: il commento di Garrison in tv

Ospite della puntata andata in onda in queste ore de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Garrison Rochelle ha avuto modo di parlare anche di Stefano De Martino, oggi conduttore di successo ma in passato suo allievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il famoso coreografo ha elogiato il ragazzo ma ne ha sottolineato anche una sorta di aspetto “negativo”.

Garrison Rochelle – www.donnaglamour.it

“Ad Amici era come ballerino ma non ballava una meraviglia eh”, ha detto il coreografo in modo molto diretto. “Posso dire una cosa, perché mi avete mangiato perché ho parlato della bellezza, ma io ti dico è bello, è il numero 1. Anche in bellezza e poi sa cantare, sa ballare, sa recitare, ha i tempi musicali che sono straordinari e poi è carismatico”, ha aggiunto ancora Garrison.

Il tallone d’Achille di De Martino

Il riferimento del coreografo sulla bellezza di De Martino è arrivato dopo una serie di considerazioni fatte in precedenza. Garrison, infatti, aveva spiegato quello che, di fatto, sarebbe la “croce” di De Martino, una sorta di “tallone d’Achille”.

“(Ad Amici ndr) Lo difendevo perché è talentuoso, carismatico, sa fare tante cose”, ha spiegato l’uomo. “Però sai che c’è, lui ha una croce: è bello. Non c’è una persona che può dire che Stefano De Martino è brutto… è una croce essere bello. Sei talmente sconvolto dalla bellezza che è difficile guardare il talento, ti prendono perché sei bello o bella”, ha detto. Ad ogni modo secondo Garrison, il buon Stefano avrebbe fatto carriera in qualsiasi settore: “Lui qualsiasi cosa che faceva nella vita aveva successo, è molto bravo”.