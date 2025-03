Gaia, il curioso video pro Zeudi al GF: “Ha capito tutto…”

Arrivata alla finale del GF, Zeudi Di Palma ha trovato il supporto di Gaia Gozzi, chiamata in causa da alcune fan dell’ex Miss.

Nonostante qualche momento di difficoltà vissuto anche nelle ultime ore, Zeudi Di Palma è riuscita ad arrivare alla finale del Grande Fratello. Per l’occasione, le sue fans hanno deciso di regalarle un curioso omaggio. Quale? Un simpatico video di sostegno da parte della nota cantante Gaia Gozzi che ha risposto ad alcune domande proprio in merito alla ex Miss.

Zeudi Di Palma in finale al GF

Come detto, il Grande Fratello sta arrivando alle sue battute finali. In questo senso alcuni concorrenti hanno già potuto essere eletti come finalisti. Tra loro anche Zeudi Di Palma che ha, di fatto, raggiunto Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. L’ex Miss ha vinto al televoto contro Stefania, Shaila, Mariavittoria e Chiara.

Zeudi Di Palma – www.donnaglamour.it

Prima di conoscere l’esito dei voti ricevuti dal pubblico del GF, tutte le persone coinvolte erano convinte che si trattasse di un televoto per l’eliminazione. In questo senso, per la Di Palma, la sorpresa è stata immensa. La ragazza si è giocata il posto con Shaila, ottenendo quasi il 50% delle preferenze. Un risultato molto importante che ha evidenziato come l’ex Miss abbia moltissimi fan.

Il video di Gaia Gozzi per Zeudi

Nell’ottica delle fan di Zeudi, infatti, spicca un simpaticissimo video diventato in poco tempo virale che ha coinvolto la famosa cantante Gaia Gozzi. La ragazza è stata intercettata da alcune sostenitrici di Zeudi che le hanno fatto delle domande sulla ex Miss. “Zeudi Di Palma? Ah sì ho capito chi è lei, la ragazza di Miss Italia. Lei è bellissima, stupenda”, ha detto l’artista di ‘Sesso e samba’.

E ancora: “La finale raggiunta? Pazzesca. Quindi è bella e pure simpatica”. Curiosa anche la risposta sull’orientamento in amore: “Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita. Ed è pure bisessuale? Allora ha capito ancora di più tutto della vita, che le devo dire… un bacio!”, ha detto Gaia confermandosi molto disponibile e simpatica.