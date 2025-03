Zeudi Di Palma fa outing al GF ma è polemica: “Ho avuto paura”

Il confronto da Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli al Grande Fratello ha destato diverse reazioni. Le parole dell’ex Miss.

In passato si era “mezzo dichiarata” ad Helena. Ora Zeudi Di Palma è tornata a fare outing spiegando nella Casa del Grande Fratello alcune problematiche avute in precedenza con alcuni inquilini. Nel dettaglio, la ragazza ha parlato del rapporto con Mariavittoria e Tommaso e lo ha fatto confessandosi con un’altra inquilina, Chiara.

Zeudi Di Palma, il coming out al Grande Fratello

Protagonista dell’edizione in corso del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, aveva già fatto parlare per alcune rivelazioni sul proprio orientamento sessuale. In particolare, nella Casa del reality, la ragazza aveva spiegato ad Alfonso Signorini di apprezzare sia gli uomini che le donne. “Ero consapevole della mia sessualità più o meno dall’età di 14-15 anni. Ero proprio sicura di quello, ma non mi accettavo”, erano state le sue parole.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

La Di Palma aveva detto: “A 19 anni ho fatto il mio coming out, ma l’ho fatto tramite una lettera perché non riuscivo a spiegare bene a lei quello che effettivamente sentivo. Ho vissuto negli anni mantenendo questo segreto. Quindi non è stato facile parlarne con mamma”, aveva raccontato ancora la ragazza a Signorini.

Il discorso con Chiara: le parole su Mariavittoria e Tommaso

Un discorso simile è arrivato anche in queste ore con Zeudi che ha spiegato alcune dinamiche nella Casa con Mariavittoria e Tommaso. Parlando con Chiara, la Di Palma ha detto: “Mariavittoria una volta mi ha detto: ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi quando sto con loro ho paura che Mariavittoria sia gelosa di me per Tommaso e che Tommaso sia geloso di me per Mariavittoria”, ha affermato la donna.

“Capisci perché non mi sono mai avvicinata a loro più di tanto?”, ha proseguito confessando i suoi dubbi verso gli altri due inquilini. La terza finalista del GF ha poi aggiunto: “Perché mi sono sempre sentita di troppo. Ho paura di essere giudicata. Quindi io ho sempre fatto dei passi indietro, non potevo fare altrimenti”.

In questo senso, le parole dell’ex Miss hanno raccolto diverse reazioni polemiche da parte di chi, in precedenza, la riteneva un sembio per la comunità LGBTQ+. Di fatto, molti hanno preso le sue parole come una sorta di “tirarsi indietro” rispetto al valore della libertà e dell’essere come ci si sente.