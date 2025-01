Zeudi Di Palma al Grande Fratello confessa in diretta: “Sono infatuata di te”. Tensione nella Casa tra Helena e Javier.

Un nuovo colpo di scena ha sorpreso i fan del Grande Fratello! Durante l’ultima puntata del reality, Zeudi Di Palma ha ribadito il suo interesse per Helena Prestes, e ha fatto una dichiarazione in diretta che ha colto tutti di sorpresa: “Sono infatuata di te“. L’ex Miss Italia ha deciso di affrontare la modella brasiliana, nonostante le tensioni crescenti causate dalla vicinanza a Javier Martinez. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: il triangolo tra Zeudi, Helena e Javier

La situazione nella Casa è diventata sempre più complicata. Helena, che nei primi mesi del reality aveva manifestato interesse per Javier, ha presto capito che tra loro non ci sarebbe potuto essere un futuro. Nel frattempo, è nata una connessione speciale con Zeudi, che non ha mai nascosto i suoi sentimenti.

Tuttavia, l’equilibrio si è spezzato quando, a soli due giorni dal ritorno di Helena nella Casa, Zeudi si è avvicinata a Javier. L’atteggiamento di Zeudi ha scatenato quindi gelosie e incomprensioni.

Ma poi è arrivato il chiarimento. Qui il video del confronto tra le due gieffine.

Grand Fratello: Helena ferita dalle azioni di Zeudi

Helena non ha nascosto il suo malessere: “Avevo bisogno di tempo per capire i miei sentimenti, ma non posso ignorare ciò che è accaduto tra te e Javier“.

Nonostante questo, Zeudi ha ribadito i suoi sentimenti: “Ti ho rispettata, ho atteso i tuoi tempi. Ma se non c’è un ricambio, non posso fare altro che accettarlo“.

La serata si è conclusa senza una soluzione chiara. Javier ha dichiarato di voler fare un passo indietro, mentre Helena sembra determinata a prendere le distanze da entrambe le parti. Zeudi, invece, rimane ferma nel suo sentimento, ma la situazione è tutt’altro che risolta.

Cosa accadrà nelle prossime settimane? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo.