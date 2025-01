Jovanotti sorprende con nuove inaspettate dichiarazioni sull’incidente: il cantante ha rischiato di morire per setticemia.

È passato più di un anno dal terribile incidente che ha coinvolto Jovanotti mentre si trovava a Santo Domingo. Il cantante si era rotto femore e clavicola in seguito a una brutta caduta in bici, e si è sottoposto a lunghi interventi, terapie e fisioterapia.

Oggi il cantante si è quasi completamente ripreso dai danni fisici subiti, ma ci sono ferite che rimarranno per sempre, come il timore di morire non solo in seguito all’incidente ma anche dopo la prima operazione chirurgica.

In una recente intervista, Lorenzo Cherubini ha rivelato nuovi sconcertanti dettagli del calvario che ha attraversato dopo l’incidente, e ha raccontato di aver rischiato di morire in seguito al primo intervento. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Jovanotti ha rischiato di morire: il racconto del cantante

Il drammatico periodo vissuto dal cantante negli ultimi anni ha ispirato il nuovo album in uscita, “Il corpo umano vol.1“.

Nell’intervista al Corriere della Sera ha raccontato il processo creativo che dal dolore lo hanno portato a comporre nuove musica. Ma non solo. Infatti, Jovanotti ha raccontato: “Quel giorno in ambulanza ho capito che si muore“, una frase che rappresenta il momento più drammatico della sua vicenda.

Jovanotti

Ma nel corso dell’intervista, Cherubini ha anche rivelato un dettaglio inedito su quanto gli è successo: ha rischiato di morire di setticemia.

Jovanotti: “Un batterio stava rosicchiando il mio osso”

“Ero sull’ambulanza con la gamba storta e i medici pronti per la rianimazione” racconta Jovanotti.

“Ho rischiato di morire di setticemia. Un batterio stava letteralmente rosicchiando l’osso della gamba” ha rivelato ancora il cantante. Un’infezione contratta in sala operatoria ha reso necessaria una seconda operazione, durante la quale il cantautore ha perso quattro litri di sangue.

“Uno pensa che la morte accada solo agli altri… Non ci pensi a quella cosa, è un dispositivo evolutivo” ha concluso infine.