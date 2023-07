Brutto incidente in bici per Jovanotti che via social ha raccontato la brutta esperienza vissuta e le gravi conseguenze.

Ore di paura e di dolore per Jovanotti, in vacanza con la moglie Francesca nella Repubblica Dominicana. Il cantante, infatti, ha avuto un incidente durante un giro in bici. Da quanto raccontato dal diretto interessato sui social si è procurato la rottura di clavicola e femore in tre punti. Una situazione che richiederà inevitabilmente un intervento.

Jovanotti, incidente in bici: come sta

Jovanotti

“Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti. Fa malissimo, fa un male bestiale”. Sono queste le prime parole dell’artista in un video social in cui racconta quanto accaduto. “Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”.

Il racconto di Jova prosegue poi: “Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: ‘Qui va operato’. È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico”.

Ma quale è stata la dinamica dell’incidente? “Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero. Tra l’altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”.

Di seguito anche il post TikTok dell’artista che spiega come sta: