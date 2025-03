Ecco come partecipare come pubblico ad Affari Tuoi

Se volete anche voi affiancare Lupo e Thanat tra il pubblico di Affari Tuoi, ecco come dovete fare per essere presenti in studio.

Uno dei programmi più amati della televisione, come dimostrano i dati di ascolto, è Affari Tuoi. Il game show non ha patito del cambio di conduzione, con il passaggio di timone da Amadeus a Stefano De Martino: anzi, il successo è aumentato. Sono tanti coloro che ogni sera si sintonizzano su Rai 1 per vedere le varie puntate ma c’è anche la possibilità di assistere in studio tra il pubblico: vediamo ora come fare.

Come partecipare come pubblico ad Affari Tuoi

Lupo e Thanat sono i due figuranti del pubblico di Affari Tuoi più famosi, presenti da diversi stagioni e quotidianamente interagiscono con il conduttore e i concorrenti in gara. Ma non sono certo gli unici due spettatori presenti in studio. Per essere presenti in studio dovrete collegarvi al sito della Rai, più nello specifico nella sezione: https://contactcenter.rai.it/app/scrivici.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Qui, oltre a inserire i vostri dati personali, come nome, cognome, e-mail, dovrete selezionare nel menù a tendina con scritto “Tematica” la voce “Programmi“. Poi nel menù a tendine con la voce “Argomento” selezionate “Partecipazioni ai programmi“. A questo punto comparirà un nuovo menù a tendina con scritto “Programma”, qui selezionate “Affari Tuoi“.

Dove c’è scritto “Descrivici la tua esigenza“, scrivete che vorreste partecipare tra il pubblico in studio di Affari Tuoi. Poi compilate gli ultimi campi che sono presenti, come la zona di residenza, la fascia d’età, il titolo di studio. Una volta che avrete compilato tutti i campi, cliccate sul pulsante “Invia la tua richiesta”.

Dove sono registrate le puntate di Affari Tuoi

Ricordiamo infine che tutte le puntate di Affari Tuoi sono registrate in studio al Teatro delle Vittorie, in via Col di Lana 20 a Roma.