Carla Signoris e Veronica Pivetti insieme nella fiction Rai “Balene – Amiche per sempre”: le anticipazioni

Carla Signoris e Veronica Pivetti tornano in tv con Balene, la fiction di Rai1 tra mistero e amicizia: quando va in onda e le anticipazioni.

Dal 21 settembre in prima serata su Rai1 arriva “Balene – Amiche per sempre“, una nuova fiction che unisce commedia e mistero e che segna il ritorno sul piccolo schermo di due interpreti amatissime: Carla Signoris e Veronica Pivetti. La serie, articolata in quattro puntate, racconta la storia di un’amicizia interrotta e poi ritrovata, sullo sfondo di un lutto che segna le protagoniste. Ma scopriamo di più sulla fiction tanto attesa.

Le protagoniste e i loro personaggi

“Balene – Amiche per sempre” segue le vicende di Milla ed Evelina, due donne che si erano allontanate con il passare degli anni, ma che il dolore per la perdita della loro amica Adriana, impegnata nella protezione delle balene, porta a riavvicinarsi.

Milla è rigorosa e precisa, Evelina invece è creativa e disinvolta: due caratteri apparentemente opposti, ma che trovano un nuovo equilibrio.

Veronica Pivetti ha dichiarato: “Io mi sento molto vicina a Evelina: è libera, disinvolta, non si preoccupa troppo dell’aspetto fisico, e in questo un po’ mi somiglia. Però io ho anche un lato pratico e rigoroso che lei non ha“.

Dal canto suo, Carla Signoris ha spiegato: “Io sono una vera anticonformista! Però nel costruire Milla ho attinto alla mia parte più posata, più precisa. Guardando la prima puntata mi sono piaciuta molto, tutto risulta credibile“.

Ricominciarsi a sessant’anni

Uno dei temi al centro della fiction è la possibilità di reinventarsi a ogni età. Milla scopre la forza di ribellarsi a una vita di sacrifici, Evelina ritrova la creatività dopo anni di blocco.

“A sessant’anni si può davvero ricominciare ed essere felici? Eccome!” ha commentato la Pivetti. “Io ci sono appena entrata nei sessanta e li trovo infinitamente più leggeri dei cinquanta” ha aggiunto.

Anche Signoris ha offerto un esempio personale: “Qualche giorno fa parlavo con una mia amica che è diventata nonna. Mi ha raccontato che sua madre, a 89 anni, si è fidanzata con un uomo di 87. Quindi davvero non è mai troppo tardi“.