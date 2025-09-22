Temptation Island e poi…e poi, il gran finale: le anticipazioni dell’ultima puntata

Stasera il gran finale di Temptation Island, le anticipazioni: matrimoni, addii e nuove rivelazioni per le coppie protagoniste.

L’attesa è finita: questa sera andrà in onda su Canale 5 lo speciale conclusivo Temptation Island e poi… e poi. Dopo settimane di emozioni, colpi di scena e nuove storie d’amore, il pubblico potrà assistere all’ultima resa dei conti, in una puntata pensata per sciogliere i nodi lasciati in sospeso. Ma sarà davvero l’addio definitivo al programma che ha conquistato milioni di telespettatori? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2025, il viaggio dei sentimenti si chiude

Dal 3 luglio Temptation Island 2025 ha acceso i riflettori sulle relazioni di coppia, con la quattordicesima edizione condotta da Filippo Bisciglia, ormai volto simbolo del format.

“Filippo è il narratore perfetto, capace di guidare il pubblico tra emozioni, falò e confessioni” hanno sottolineato molti fan sui social. E anche lo speciale di stasera porta la sua firma: dalle 21.20, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, la puntata durerà circa tre ore e mezza, con aggiornamenti e verità finora celate.

Gli autori hanno imposto il silenzio social ai protagonisti, alimentando la curiosità per una serata che si annuncia decisiva.

Le coppie protagoniste dello speciale

Quattro le storie principali al centro dell’attenzione. Antonio e Valentina, dopo un percorso difficile, hanno ritrovato fiducia e si preparano alle nozze: la loro proposta di matrimonio al falò è stata uno dei momenti più emozionanti del programma.

Alessio e Sonia M., invece, dopo un addio temporaneo, hanno deciso di riprovarci e le voci parlano di una possibile proposta ufficiale in diretta.

Grande attesa anche per Simone e Sonia B.: la gravidanza di lei ha cambiato tutto, ma le indiscrezioni parlano di una nuova crisi.

Infine, Angelo e Maria Concetta sembrano destinati a una rottura definitiva, con lui già coinvolto in una nuova relazione.