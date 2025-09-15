Temptation Island e poi…: le anticipazioni del primo appuntamento dello speciale

Temptation Island torna con uno speciale: coppie, sorprese e decisioni inattese nel viaggio nei sentimenti. Le anticipazioni di lunedì 15 settembre.

Questa sera, lunedì 15 settembre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento con lo speciale di Temptation Island. A poco più di un mese dalla conclusione dell’ultima edizione, il pubblico ritroverà Filippo Bisciglia alla conduzione di un racconto che promette emozioni, sorprese e scelte decisive per le sette coppie protagoniste. Cosa è accaduto dopo i falò di confronto? Lo scopriremo in un doppio appuntamento che terrà incollati i telespettatori. Ma scopriamo qualche anticipazione.

Lo speciale di Temptation Island: anticipazioni lunedì 15 settembre

Lo speciale intitolato “Temptation Island e poi…“ sarà diviso in due puntate: la prima questa sera e la seconda lunedì 22 settembre.

Come spiegato nel comunicato ufficiale, sarà “Un appuntamento ricco di emozioni, in cui non mancheranno conferme, colpi di scena e decisioni inaspettate, perché quando si parla d’amore il vero finale lo scrive solo il tempo“.

Alcune coppie, infatti, hanno deciso di proseguire il loro percorso insieme, mentre altre si sono definitivamente allontanate.

Tra le storie più attese c’è quella di Antonio e Valentina: il fidanzato, dopo aver superato i dubbi della compagna, si era detto pronto a sposarla, dichiarando davanti alle telecamere “Come sto amando lei non ho mai amato nessuna“.

I percorsi delle coppie protagoniste

Le sette coppie della stagione hanno vissuto esperienze molto diverse. Denise e Marco, tra accuse e riconciliazioni, hanno scelto di separarsi definitivamente. Simone e Sonia B., dopo essere usciti separati, hanno invece annunciato una notizia inaspettata: l’arrivo del loro primo figlio.

Non sono mancati finali amari, come quello di Sarah e Valerio, la cui relazione è naufragata dopo cinque anni, con lui che ha deciso di chiudere la storia e intraprendere una nuova conoscenza con la single Ary.

Anche Maria Concetta e Angelo non hanno trovato un punto di incontro, arrivando alla rottura definitiva. Diverso l’epilogo per Alessio e Sonia M., che dopo tre falò di confronto hanno scelto di riprovarci, con lui che ha ammesso: “Ho sbagliato e me ne sono pentito, non sono quella persona che è apparsa“.