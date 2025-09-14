Temptation Island “raddoppia”: Filippo Bisciglia svela tutto sulle coppie

Grandi novità per Temptation Island 2025 con Filippo Bisciglia pronto a raccontare tutto sulle coppie protagoniste dell’ultima stagione.

Le segnalazioni sulle coppie di Temptation Island 2025 sono state diverse dopo la fine della stagione. Eppure la verità su cosa sia realmente accaduto ai vari protagonisti sarà svelata da Filippo Bisciglia solo nelle prossime ore. Non solo con l’appuntamento confermato del 15 settembre 2025 ma anche con un secondo speciale. Almeno così sembra…

Temptation Island 2025: che fine hanno fatto le coppie

Cosa è successo alle coppie di Temptation Island 2025? Per saperlo occorre attendere qualche ora. Sarà Filippo Bisciglia a svelarlo nello speciale di lunedì 15 settembre 2025 su Canale 5. Ebbene sì, perché tutte le novità relative ai protagonisti dell’ultima edizione del reality per fidanzati verranno raccontate dal conduttore in tv.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Visto il successo della stagione 2025, Mediaset ha deciso di dare spazio in prima serata alla trasmissione con un “E poi…” nel quale verranno spiegate le dinamiche tra le coppie dopo il reality. Il Biscione ha deciso di affidare, ovviamente, a Bisciglia il racconto con una puntata speciale che, a quanto pare, non sarà l’unica…

Filippo Bisciglia “raddoppia”

Infatti, stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue stories su Instagram, citate da svariati media, “Temptation Island e poi…” non sarà trasmesso esclusivamente il 15 settembre 2025 come promesso al pubblico di Canale 5 da Bisciglia, bensì avrà un doppio appuntamento. Pare, infatti, che ci saranno due puntate: una lunedì 15 settembre e una poi un’altra quello successivo, ovvero lunedì 22 settembre. Staremo a vedere quindi come è andato il viaggio nei sentimenti delle varie coppie e chi, ormai, sarà diventato “ex”. I telespettatori di Mediaset non vedono l’ora e per il Biscione è ipotizzabile un altro boom di ascolti dopo quello registrato in estate…