Nuove voci su Sonia e Simone di Temptation Island: la coppia sarebbe in crisi definitiva dopo l’annuncio della gravidanza.

Una nuova segnalazione ha riacceso l’attenzione su Sonia Barrile e Simone Margagliotti, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due, già al centro di discussioni per i loro contrasti durante il programma, tornano a far parlare di sé a causa di voci insistenti che mettono in dubbio la tenuta della loro relazione. Tra i due è tornato il sereno o è finita definitivamente nonostante il recente annuncio della gravidanza? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti.

Temptation Island, i rumor su Sonia e Simone

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui suoi canali social, un utente avrebbe segnalato di aver visto Sonia da sola a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo. Un dettaglio che potrebbe apparire irrilevante, ma che, unito ad altri indizi, sembra confermare un clima sempre più teso nella coppia.

L’esperta di gossip ha infatti aggiunto che le informazioni in suo possesso parlano di una relazione ormai compromessa, con Sonia e Simone che non riuscirebbero più a ritrovare la serenità.

Filippo Bisciglia a Temptation Island vestito di marrone – www.donnaglamour.it

Le difficoltà tra Sonia e Simone non sono certo una sorpresa per chi ha seguito il loro percorso televisivo. Fin dall’inizio, infatti, erano emersi segnali di crisi: Simone aveva scritto alla redazione lamentando la mancanza di attenzioni da parte della compagna, mentre Sonia aveva ammesso di non riconoscere più il rapporto di un tempo. Durante i giorni trascorsi nei villaggi, le tensioni sono esplose: Simone ha confessato un tradimento avvenuto in passato e si è avvicinato a una tentatrice, arrivando persino a baciarla. Sonia, al falò finale, nonostante i tentativi di lui di giustificarsi, aveva scelto di uscire da sola.

Il colpo di scena e le nuove voci di crisi

La vicenda aveva preso una piega inattesa quando Sonia aveva scoperto di essere incinta, notizia che aveva spinto la coppia a tentare un riavvicinamento. Tuttavia, secondo le voci rilanciate da Deianira Marzano, questo non sarebbe bastato a ricostruire i legami ormai compromessi.

Attualmente, Sonia e Simone non possono rilasciare dichiarazioni ufficiali a causa delle regole del programma, ma sarà lo speciale di Temptation Island in onda a settembre su Canale 5 a chiarire se tra loro sia davvero finita per sempre.