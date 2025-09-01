Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi: l’indizio social preoccupa i fan

Bianca Atzei e Stefano Corti non si mostrano più insieme: dubbi di crisi tra lavoro, silenzi e voci di lite.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip si interroga sul rapporto tra Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia, unita da sette anni e genitori del piccolo Noa, non si mostra più insieme sui social e il silenzio dei due alimenta dubbi e sospetti. Una domanda, arrivata sotto l’ultimo post dell’inviato de Le Iene, ha fatto calare il gelo e acceso ulteriormente l’attenzione dei fan. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Bianca Atzei e Stefano Corti, i dubbi dei fan sui social

Sui rispettivi profili Instagram, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno continuato a condividere momenti estivi, ma mai insieme. La cantante ha postato scatti in bianco e nero col figlio scrivendo: “Il mio canto libero sei tu“, mentre il conduttore ha preferito foto di sé stesso col piccolo Noa, con gli amici o impegnato sul palco con Rebecca Staffelli.

Tra i commenti, è spuntato un interrogativo diretto: “Ma Bianca che fine ha fatto?? Non capisco“. Nessuna risposta da parte di Corti, un silenzio che ha lasciato spazio a interpretazioni e sospetti di una crisi.

Ad alimentare le voci anche un dettaglio raccontato da più parti: un presunto litigio avvenuto durante l’ultima vacanza in un resort vicino Cagliari. Tuttavia, nessuno dei due ha confermato né smentito, mantenendo una discrezione che contribuisce a far crescere il mistero.

Una storia d’amore lunga sette anni

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono conosciuti nel 2018 durante un concerto di Anna Tatangelo.

La coppia ha affrontato momenti difficili, come la perdita di un figlio per un aborto spontaneo, che Bianca ha definito “un trauma” superato anche grazie al sostegno dei fan. Poi, nel 2023, la nascita di Noa ha portato una nuova luce nella loro vita familiare.

Oggi, però, l’assenza di immagini condivise e il distacco percepito online hanno aperto un interrogativo: Bianca Atzei e Stefano Corti stanno attraversando un periodo complicato o si tratta solo di una pausa dai riflettori? Per ora i diretti interessati restano in silenzio, lasciando che siano i social a parlare.