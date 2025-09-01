Raffaella Fico svela tutto: ecco che lavoro vuole fare la figlia avuta con Balotelli

Intervista molto particolare da parte di Raffaella Fico tra famiglia, amore e naturalmente sua figlia Pia, avuta da Mario Balotelli.

In passato ha spesso avuto da ridire sul suo ex compagno Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Ora, invece, Raffaella Fico ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo sottolineando come il rapporto tra le varie parti sia notevolmente migliorato. Intervistata da Chi, la Fico ha anche rivelato quale lavoro voglia fare la ragazza che sembra avere le idee molto chiare.

Raffaella Fico e la famiglia con Balotelli

Tra i vari passaggi dell’intervista, Raffaella Fico ha avuto modo di spiegare diversi aspetti della sua attuale vita, relativamente al rapporto con Mario Balotelli e la figlia avuta con lui, Pia. Sebbene in passato le cose non siano state esattamente rose e fiori, la modella e showgirl ha sottolineato come tutto sia decisamente migliore adesso.

Raffaella Fico – www.donnaglamour.it

In questa ottica, sul Super Mario in versione padre, la donna ha garantito: “Loro si vedono, lui è presente”, le sue parole. In effetti, dando uno sguardo suo social, capita spesso di vedere il calciatore in compagnia di sua figlia Pia, a testimonianza di un rapporto padre-figlia che continua ad essere positivo anche al netto degli attriti passato tra genitori

Il lavoro di Pia: sguardo al futuro

Durante l’intervista, la Fico ha parlato anche del suo rapporto con la figlia svelando pure cosa voglia fare di lavoro la ragazza. “Abbiamo un rapporto splendido: figlia, sì, ma anche un po’ come fosse una sorella”, ha dichiarato la donna. “Sta benissimo e cresce a vista d’occhio! Ha dodici anni, ormai è più alta di me”. E sulle passioni della giovane: “Legge tantissimo, ama anche il karate e frequenta l’International School of Naples. Parla benissimo in inglese e ha già iniziato a studiare anche francese e spagnolo. Vuole diventare avvocato di diritto internazionale. Ha le idee chiare la mia ragazza”, ha detto con orgoglio la bella Raffaella