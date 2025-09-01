“I dolori e i rancori”: arriva l’annuncio di Tiziano Ferro

Novità importanti nella carriera e nel futuro di Tiziano Ferro ad iniziare dalla musica: ecco l’annuncio speciale dell’artista.

Dopo aver cancellato ogni traccia del passato dal proprio account social, Tiziano Ferro è uscito di nuovo allo scoperto, questa volta per una notizia decisamente positiva che lo riguarda. Il cantante, infatti, per la gioia dei suoi sostenitori, ha annunciato il suo nuovo singolo dal titolo emblematico e dal significato molto forte: Cuore Rotto.

Tiziano Ferro: le novità di carriera

Negli ultimi mesi erano stati tanti i rumors attorno alla figura di Tiziano Ferro, sia in chiave privata che professionale. Il cantante era sparito dai radar ma dietro tale scelta si nascondeva una ragione ben precisa: un cambiamento di vita lavorativa con annesso “change” di etichetta discografica. TZN, infatti, è passato a Sugar Music grazie anche al lavoro della nuova manager, Paola Zukar.

Proprio la Sugar Music aveva fatto sapere dopo la novità relativa a Ferro: “Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo”.

Il nuovo singolo: ecco Cuore Rotto

Ed è proprio in questo senso che è da leggere l’annuncio di TZN di queste ore. Su Instagram l’artista ha pubblicato il suo “primo” nuovo post che riguarda l’uscita del nuovo singolo: ‘Cuore Rotto’. Nello specifico, il cantante ha mostrato due foto: una di un vetro rotto a forma di cuore e nell’altra di lui con una mazza, probabilmente usata per “rompere” quel vetro.

“L’ho scritta perché i dolori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare!“, ha fatto sapere Ferro nella didascalia del post condiviso. “‘Cuore Rotto’, il mio nuovo singolo, fuori venerdì”, ha aggiunto scatenando tutti i suoi fan che non vedevano l’ora di sentire un altro suo pezzo che si annuncia, come sempre, vincente.