Un retroscena davvero importante ha coinvolto l’attuale Regina Camilla, moglie di Re Carlo III. A raccontarlo Valentine Low in un libro.

Le vicende della Famiglia Reale Inglese sono sempre molto seguite e destano tanta curiosità. Oltre ai recenti aggiornamenti sulla salute della Principessa Kate Middleton, ecco che Valentine Low, nel libro ‘Power and the Palace’, ha svelato un retroscena veramente importante su Camilla, attuale Regina. La donna sarebbe stata vittima di molestie in passato.

“Camilla molestata”: il racconto

Un importante retroscena è stato rivelato in queste ore. Ad essere protagonista, l’attuale Regina Camilla. La donna, secondo quanto rivelato da Valentine Low, nel libro ‘Power and the Palace’, in passato sarebbe stata vittima di molestie ma grazie al suo carattere e alla sua forza sarebbe riuscita a reagire. Da quanto si apprende, la donna avrebbe in realtà subito un tentativo di violenza se**uale quando aveva 16 o 17 anni.

Regina Camilla e Re Carlo – www.donnaglamour.it

Nello specifico i fatti si sarebbero verificati quando un uomo aveva iniziato a palpeggiarla su un treno diretto alla stazione di Paddington. In quella circostanza, Camilla si sarebbe tolta una scarpa e l’avrebbe usata per colpire l’aggressore nelle parti intime. Solo dopo lo avrebbe denunciato alla polizia che, di conseguenze, lo avrebbe arrestato.

L’impegno social della Regina

Sebbene tale racconto non sia stato conferma in via ufficiale da fonti di Palazzo, va detto, non sarebbero attualmente arrivate neppure delle smentite. A dare credito al racconto, anche il noto impegno nel social proprio di Camilla, specie verso le persone vittima di violenza di questo genere. “Ha un interesse molto profondo e sincero per questo problema“, ha detto Low parlando alla BBC. La moglie di Re Carlo è sostenitrice dell’organizzazione benefica SafeLives e anche di recente ha fatto visita a centri di accoglienza per donne e centri di assistenza per le vittime di stupro in tutto il Regno Unito e nel mondo.