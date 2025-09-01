“Se smetti di inseguire…”: la dedica e le foto inedite di Fedez

Tramite i propri profili social, Fedez ha sorpreso tutti con una dedica molto speciale accompagnata da delle foto inedite. Tutti i dettagli.

Dopo aver sorpreso con un tatuaggio molto particolare sulla mano, ecco Fedez prendersi di nuovo la scena. Questa volta, il rapper ha stupito i propri fan con delle foto e una dedica molto speciale per la sua Giulia. Infatti, la nuova dolce metà dell’artista ha festeggiato in queste ore gli anni e come riportato anche da Chi, Federico non ha voluto far mancare un pensiero unico.

Fedez festeggia il compleanno di Giulia Honegger

Sono usciti allo scoperto e intendono viversi la loro relazione senza timori. Stiamo parlando di Fedez e Giulia Honegger che in queste ore sono stati protagonisti sui social in occasione del compleanno della ragazza. Da qualche tempo i due fanno coppia fissa e in questo senso non sono mancati scatti e siparietti molto dolci come quelli che si sono verificati a margine dei festeggiamenti della bella stilista e modella.

Fedez – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo ai profili social dei due, infatti, allo scoccare della mezzanotte, Federico ha voluto dedicare un pensiero a Giulia accompagnando una scritta di “Auguri” ad un cuore. Successivamente è apparsa una torta, apprezzata da entrambi.

La dedica e le foto speciali

Ma non è certo finita qua. Fedez, infatti, tramite un post Instagram con diverse foto inedite, ha voluto a modo suo dedicare un altro pensiero a Giulia e, probabilmente, a giudicare dalle parole usate, anche a se stesso e al cambiamento di vita di questo ultimo periodo. Nel suo post, il rapper ha scritto: “Se smetti di inseguire smetti anche di scappare”. Il tutto, come detto, è stato condiviso con degli scatti di coppia e non solo che non sono mai stati mostrati in precedenza. Per il ragazzo e per la fidanzata un momento di grande felicità condiviso con le persone che li supportano.