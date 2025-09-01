Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela tutti gli abbinamenti delle coppie ma è polemica

Sta per partire la nuova stagione di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha deciso di svelare gli abbinamenti concorrente-professionista.

Manca ancora qualche tempo all’avvio della nuova edizione 2025 di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, piano piano, sta svelando le sue carte. Dopo aver comunicato il cast di concorrenti e aver pensato ad ospiti di grande spessore, ecco che per la padrona di casa è arrivato il tempo di comunicare gli abbinamenti delle varie coppie, non senza qualche polemica.

Ballando con le Stelle: le coppie

Tempo di abbinamenti per Ballando con le Stelle 2025. Sono state svelate le varie coppie, concorrente-professionista, che si daranno battaglia sul palco della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è stata la padrona di casa a dare l’ufficialità per quanto riguarda il cast.

Al momento la presentatrice ha scelto di rivelare le seguenti coppie: Martina Colombari con Luca Favilla, Nancy Brilli con Carlo Aloia, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, la signora Coriandoli con Simobe Di Pasquale, Rosa Chemical con Erica Martinelli, Fabio Fognini con Giada Lini, Marcella Bella con Chiquito, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice.

Le polemiche

Come detto, però, gli abbinamenti, già fin dai primi rumors, avevano già fatto discutere. In particolare qualche polemica è arrivata per chi affiancherà Barbara D’Urso, ovvero Pasquale La Rocca. La presenza di Carmelita, infatti, è destinata a far parlare nel corso di tutta l’edizione e in molti hanno criticato il fatto che la Rai, e nello specifico la Carlucci, abbiano deciso di creare una super coppia visto il passato vincente del danzatore professionista nello show. Da capire anche come andrà l’abbinamento di Marcella Bella, già molto agguerrita e, come ogni anno, non mancheranno anche le sorprese e i possibili outsider nella competizione.