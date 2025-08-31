Novità importanti in vista di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci avrebbe messo a segno anche il “colpo” Belen Rodriguez. I dettagli.

Non solo le parole sugli ultimi amori e le ultime relazioni, Belen Rodriguez è tornata protagonista in queste ore per nuovi rumors relativi al suo futuro in televisione. In particolare, il nome dell’argentina è stato associato a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. Pare, infatti, che la showgirl sia pronta a scendere in pista. Cachet permettendo…

Ballando con le Stelle: i colpi di Milly Carlucci

Manca veramente pochissimo all’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle e piano piano la conduttrice Milly Carlucci sta svelando le proprie carte sia in merito al cast che a quelli che saranno i protagonisti della trasmissione nelle varie puntate. In questo senso, la padrona di casa ha già fatto capire le proprie intenzioni: dare vita ad un’annata mozzafiato.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

In attesa di prossimi futuri annunci, infatti, al momento i concorrenti di Ballando confermati sono: Paolo Belli, Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Ma in gioco ci sarebbero anche i danzatori per una notte. E in questa ottica ecco essere tornato “di moda” il nome di Belen Rodriguez.

Belen a Ballando: l’indiscrezione sul cachet

Ad annunciare in qualche modo la presenza dell’argentina a Ballando è stato Dagospia che ha spiegato bene la situazione legata alla bellissima showgirl: “Anche Belen, oltre a Barbara D’Urso, a Ballando con le Stelle, ma come ballerina per una notte se il cachet richiesto non sarà esorbitante“, le parole del media che, quindi, ha specificato che solo il compenso richiesto dalla donna potrebbe “complicare” la situazione.

In questa ottica, sempre Dago, ha ricordato anche una recente intervista di Rossella Erra al settimanale Mio dove aveva detto: “Le vorrei vedere entrambe a ‘Ballando con le stelle’, sarebbe troppo bello, mi piacerebbe vederle interagire visto che tra loro pare che non corra proprio buon sangue”. La buona Rossella sarà accontentata? Parrebbe di sì…