Un “cuore trafitto”: ecco come Fedez sorprende tutti

Sempre al centro dell’attenzione Fedez che questa volta a sorpreso tutti in modo assolutamente particolare con un “cuore trafitto”.

Dopo essere stato visto in barca insieme ad alcuni noti politici italiani, ecco che Fedez è tornato a far parlare. In questo caso, però, per ragioni ben diverse e “dolorose”. Il rapper, infatti, ha deciso di sorprendere tutti con una novità che riguarda il suo corpo e la passione per i tatuaggi. Ecco la novità che riguarda un “cuore trafitto”.

Fedez e il “cuore trafitto”

Sempre al centro dell’attenzione dei media per varie ragioni. personali e professionali, Fedez è tornato, come detto, a far parlare. Questa volta non per qualche rumors legato alla sua vita sentimentale o per qualche polemica, bensì per un nuovo tatuaggio che il rapper ha deciso di farsi disegnare sulla propria pelle, in un punto particolare.

Fedez – www.donnaglamour.it

Federico ha deciso di chiamare nella propria dimora il tatuatore Luke A. Ashley mostrando a tutti alcuni dei momenti del lavoro del professionista. Proprio l’esperto tatuatore ha messo lo zampino sull’assistente del rapper, Eleonora Sesana, e la nuova dolce metà del cantante, Giulia Honegger. Ma cosa ha deciso di farsi disegnare Fedez? A quanto pare un cuore con un occhio che piange, trafitto da tre spade appuntite.

Il commento e il significato

A mostrare il tutto è stato proprio Federico oltre anche ad alcuni media che hanno condiviso le immagini del tatuaggio sui social. Da quanto è stato possibile vedere, il rapper si è fatto disegnare il cuore trafitto sulla mano e ha commentato con una frase emblematica: “Il dolore è necessario”. In questo senso non sappiamo esattamente il significato del nuoto tatuaggio ma è possibile che possa avere diverse spiegazioni: dal dolore per le vicende d’amore passate, fino a quelle note relative ai suoi problemi di salute. Staremo a vedere se il rapper vorrà dire qualcosa di più nei prossimi giorni.