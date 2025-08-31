Un “cuore trafitto”: ecco come Fedez sorprende tutti

Sempre al centro dell’attenzione Fedez che questa volta a sorpreso tutti in modo assolutamente particolare con un “cuore trafitto”.
Dopo essere stato visto in barca insieme ad alcuni noti politici italiani, ecco che Fedez è tornato a far parlare. In questo caso, però, per ragioni ben diverse e “dolorose”. Il rapper, infatti, ha deciso di sorprendere tutti con una novità che riguarda il suo corpo e la passione per i tatuaggi. Ecco la novità che riguarda un “cuore trafitto”.
Fedez e il “cuore trafitto”
Sempre al centro dell’attenzione dei media per varie ragioni. personali e professionali, Fedez è tornato, come detto, a far parlare. Questa volta non per qualche rumors legato alla sua vita sentimentale o per qualche polemica, bensì per un nuovo tatuaggio che il rapper ha deciso di farsi disegnare sulla propria pelle, in un punto particolare.
Federico ha deciso di chiamare nella propria dimora il tatuatore Luke A. Ashley mostrando a tutti alcuni dei momenti del lavoro del professionista. Proprio l’esperto tatuatore ha messo lo zampino sull’assistente del rapper, Eleonora Sesana, e la nuova dolce metà del cantante, Giulia Honegger. Ma cosa ha deciso di farsi disegnare Fedez? A quanto pare un cuore con un occhio che piange, trafitto da tre spade appuntite.
Il commento e il significato
A mostrare il tutto è stato proprio Federico oltre anche ad alcuni media che hanno condiviso le immagini del tatuaggio sui social. Da quanto è stato possibile vedere, il rapper si è fatto disegnare il cuore trafitto sulla mano e ha commentato con una frase emblematica: “Il dolore è necessario”. In questo senso non sappiamo esattamente il significato del nuoto tatuaggio ma è possibile che possa avere diverse spiegazioni: dal dolore per le vicende d’amore passate, fino a quelle note relative ai suoi problemi di salute. Staremo a vedere se il rapper vorrà dire qualcosa di più nei prossimi giorni.
