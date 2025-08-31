Amore ma anche il tempo che passa: Federica Panicucci si confessa a tuttotondo tra vita privata, professionale e cura di sé.

Ha da poco sfoggiato in vacanza un bikini mozzafiato e a quanto pare per lei il tempo non passa mai. Stiamo parlando di Federica Panicucci che, nel corso di una intervista molto interessante rilasciata a Gente, ha avuto modo di raccontare diversi aspetti inediti della sua vita privata e professionale senza dimenticare di smentire le voci di crisi con il suo Marco Bacini con cui sta ormai da 9 anni.

Federica Panicucci: l’età e il fisico

Con grande sincerità, Federica Panicucci ha raccontato di essere assolutamente in pace con se stessa per quanto riguarda il tempo che passa e l’età che avanza: “Affronto tutto così intensamente, con entusiasmo, che non mi turba una candelina in più o in meno”, ha raccontato la showgirl a Gente. “Sinceramente non mi rendo conto di avere l’età che ho“, ha aggiunto.

Federica Panicucci – www.donnaglamour.it

In questo senso la Panicucci ha proseguito: “Non vivo male il tempo che scorre e, se mi guardo allo specchio, ringrazio per quello che sono. Mi vado bene, ho un rapporto migliore con il mio corpo ed è svanita l’insicurezza di quando ero ragazzina e pativo le mie gambe troppo sottili”, ha detto la conduttrice che è pronta a tornare al timone delle varie trasmissioni Mediaset per la nuova stagione tv.

Il rispetto del proprio corpo

Continuando a parlare del proprio fisico, la presentatrice ha spiegato di tenere alla propria linea ma in generale alla cura del suo benessere, mentale e fisico: “Tengo alla forma come specchio di un benessere a 360 gradi. Il rispetto per il mio corpo passa attraverso un allenamento soft che faccio a casa, camminate in riva al mare”, ha spiegato la Panicucci.

La conduttrice, che si è mostrata recentemente anche in vacanza, ha spiegato che pure d’estate non manca mai di allenarsi e “di mangiare equilibrato. Sono attenta, ma mi concentro anche su altro. Mi importa di più non lasciare nulla indietro, non sprecare nemmeno un istante, non privarmi delle cose che mi fanno stare bene. Quando la serenità traspare, rende tutto, compresi un sorriso e un viso, più luminoso. Sto vivendo una fase, un’estate così“.