Attimi di paura durante il concerto di Raphael Gualazzi. Il musicista, infatti, si è trovato a fare i conti con un cedimento sul palco. Le immagini.

Se qualche giorno fa ha destato curiosità il curioso “incidente” capitato a Fedez durante un concerto, adesso ad essere stato protagonista, in ben altra maniera, sempre durante una sua esibizione, è stato il famoso musicista Raphael Gualazzi. Durante una serata in concerto ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice in provincia di Salerno, infatti, si è sfiorata la tragedia.

Raphael Gualazzi incidente al concerto

Spavento e, per fortuna, nessun ferito a quanto pare dopo quanto accaduto nel corso dell’ultimo concerto di Raphael Gualazzi tenutosi ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice in provincia di Salerno. Un incidente sul palco ha causato grande paura all’artista e a tutti i presenti che sono rimasti a bocca aperta per quanto capitato.

Nello specifico, mentre Gualazzi stava suonando il piano come suo solito, ecco che si è verificato il cedimento della pesante struttura in ferro che sosteneva le luci del palco. Solo la prontezza di riflessi dell’artista ha evitato che la struttura potesse colpirlo in fase di caduta. Le immagini dell’accaduto sono presto diventate virali sul web.

Raphael Gualazzi almeno potrà scrivere in curriculum di aver davvero buttato giù il palco pic.twitter.com/VkuhUal8VF — FD (@efdiegi_) August 31, 2025

Le cause e le reazioni

Secondo quanto si apprende, durante l’esibizione dell’artista, con tutta la piazza piena e concentrata ad ascoltarlo, sul lungomare di via Marina Nuova nel comune cilentano, il vento potrebbe aver causato il cedimento della struttura causando evidenti problemi. La causa “naturale”, però, non è stata ancora confermata visto che potrebbe essersi trattato anche di un montaggio errato della struttura anche se, come detto, su questo non sono arrivate notizie ufficiali.

L’episodio ha naturalmente generato tanta paura anche tra gli spettatori presenti. A seguito dell’accaduto l’area è stata messa in sicurezza per il timore che altre parti del palco potessero cedere. Lo spettacolo di Gualazzi – abile con uno scatto ad evitare per sé il peggio – è stato ovviamente fermato.