No ai reality, guadagni da Velina e tanto altro. Le confessioni di Roberta Lanfranchi che si è raccontata a tuttotondo durante un’intervista.

Solamente qualche tempo fa, l’ex concorrente del Grande Fratello e di altri reality, Marina La Rosa, aveva raccontato quelli che erano stati i suoi guadagni nei tempi d’oro. Adesso, di programmi tv, ma anche della sua vita passata da Velina ha parlato Roberta Lanfranchi, storica conduttrice e speaker radiofonica in una bella intervista al Corriere della Sera.

Roberta Lanfranchi: i reality e il “no” ai calendari

Apprezzata per la sua bravura e la sua simpatia, Roberta Lanfranchi è indubbiamente tra le donne del mondo dello spettacolo più amate in assoluto. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, la presentatrice ha raccontato il curioso rapporto con il mondo dei reality che… “non l’avrà mai”.

“Sono una grande spettatrice di reality, li guardo tutti, mi piacciono da matti le dinamiche umane e come ci si stravolge in situazioni di costrizione”, ha ammesso la Lanfranchi che poi ha aggiunto un qualcosa di davvero curioso. “Penso: ‘mamma mia guarda questi cosa stanno facendo’. E realizzo: quella lì potevo essere io… Non mi avranno mai”, le sue parole. Insomma la donna ama i reality ma non direbbe mai di sì. Stesso discorso anche per quanto concerne un altro campo: i calendari. In passato, la bella Roberta era ricercatissima ma, per scelta, “non sono nemmeno arrivata alla trattativa, però credo che avrei potuto comprarmi casa“, ha dichiarato la donna.

I guadagni quando era Velina

Facendo sempre riferimento ai guadagni possibili del passato, quando, nel suo ruolo di Velina era indubbiamente tra i personaggi maggiormente “richiesti” e “in vista”, la Lanfranchi ha spiegato quali fossero le sue abitudini e anche le cifre che circolavano nell’ambiente: “Un milione di lire per una serata, all’epoca era davvero tantissimo”, ha detto la donna. “Finivamo il venerdì sera e partivamo per fare eventi, serate, inaugurazioni, abbiamo fatto di tutto”.