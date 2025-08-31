Auguri a Noemi Bocchi: la donna ha festeggiato in queste ore gli anni e Francesco Totti non ha fatto mancare una dedica speciale.

Al netto di presunte tensioni in famiglia, in queste ore, in occasione del compleanno di Noemi Bocchi, Francesco Totti non ha esitato a mostrarle il suo affetto attraverso i social. L’ex capitano della Roma ha pubblicato una tenera storia su Instagram con annessa dolcissima dedica con un significato molto importante in tema amore.

Il compleanno di Noemi Bocchi: la dedica di Totti

A margine del giorno del compleanno di Noemi Bocchi, come detto, non è mancato via social un pensiero molto speciale da parte del suo compagno, Francesco Totti. L’ex Pupone, infatti, ha condiviso su Instagram una storia che ritrae la coppia in un momento di dolce intimità, con la scritta “Happy Birthday” che fa da cornice all’immagine.

Francesco Totti e Noemi Bocchi – www.donnaglamour.it

Una scelta semplice ma indubbiamente ricca di significato, in linea con lo stile riservato che lo caratterizza nei confronti della sua relazione con Noemi, che dura ormai da diversi anni. Il gesto di Totti, abbastanza sobrio, non è comunque inosservato agli occhi dei fan e degli appassionati di gossip. Il motivo? Ad accompagnare il tutto è stata inserita in sottofondo una canzone speciale.

La canzone speciale

Come detto, ad arricchire ulteriormente l’omaggio di Totti per la Bocchi, ecco in sottofondo alla storia Instagram apparire “Un mondo a parte”, il singolo di Jovanotti pubblicato nel febbraio 2025, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo e tratto dall’album ‘Il corpo umano vol. 1’. La scelta di questo brano ha creato la colonna sonora ideale per il gesto romantico di Totti, contribuendo a rendere l’augurio social ancora più emozionante e memorabile. Possibile che questa canzone scelta voglia in qualche modo far capire come i due innamorati stiano vivendo la loro storia in modo unico aldilà dei tanti commenti e pareri che, spesso, arrivano dall’esterno.