Rapporto teso tra Chanel Totti e papà Francesco: spunta Noemi Bocchi come possibile causa. Le ultime rivelazioni.

Negli ultimi giorni il nome di Chanel Totti, da poco diciottenne e molto attiva sui social, ha attirato l’interesse per una possibile tensione nei rapporti con il padre, Francesco Totti. Dopo un video nostalgico pubblicato qualche tempo fa, a rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi Dice” sul settimanale Chi, dove ha descritto un legame padre-figlia tutt’altro che stabile. Al centro della vicenda, anche la figura di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex calciatore.

Milly Carlucci punta su Chanel Totti , ma il cachet potrebbe essere un ostacolo

Mentre il legame con Francesco Totti appare fragile, come riportato da Rds.it, Chanel Totti continua a mostrarsi molto vicina alla madre Ilary Blasi, con la quale condivide spesso momenti quotidiani sui social. La differenza nel rapporto con i due genitori è evidente anche online, dove l’ex capitano della Roma è sempre meno presente nei contenuti della figlia.

Nel frattempo, secondo le indiscrezioni raccolte da Chi, Milly Carlucci avrebbe puntato proprio su Chanel per un debutto in prima serata su Rai 1. La giovane, molto seguita sui social, potrebbe rappresentare una novità interessante per il pubblico televisivo generalista. Tuttavia, a frenare il progetto sarebbe il compenso richiesto: un cachet considerato tutt’altro che irrilevante.

Le tensioni con Francesco Totti e il ruolo di Noemi Bocchi

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, aggiunge Rds.it, Chanel Totti, appena diciottenne, vive un rapporto con il padre fatto di alti e bassi. Ci sarebbero stati “allontanamenti e riavvicinamenti, viaggi insieme e periodi di silenzio“.

A complicare ulteriormente la situazione familiare, il difficile rapporto con Noemi Bocchi: tra la giovane e la compagna del padre non sarebbe mai nato un vero feeling, rendendo la convivenza forzata e motivo di ulteriori tensioni.