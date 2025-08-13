“Parlava male di me”: LDA, figlio di Gigi D’Alessio, smaschera un collega invidioso

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, svela tutto: un collega parlava male di lui. Ecco le sue dichiarazioni in un podcast.

Dopo la stoccata di Alda D’Eusanio contro Mara Venier, anche LDA – figlio di Gigi D’Alessio – ha qualcosa da dire. Stavolta, però, non si tratta di un semplice battibecco. Il cantante, noto al pubblico per il suo percorso ad Amici e per la partecipazione a Sanremo, ha raccontato per la prima volta di aver chiuso i rapporti con un collega del mondo musicale che avrebbe parlato male di lui alle spalle.

LDA racconta un episodio spiacevole con un collega

Ospite del podcast Il Mondo Che Vorrei, come scritto da Isa e Chia e riportato da Biccy, LDA ha affrontato un tema delicato: la delusione nei confronti di alcune persone che si sono avvicinate a lui solo dopo il successo. “Gli amici che c’erano prima ci sono ancora oggi“, ha spiegato, “tra quelli che sono arrivati dopo, alcuni me li sono tenuti e altre si sono approfittati di me, parlo anche di alcuni colleghi“.

Ma la parte più forte arriva quando parla di un collega in particolare. Senza mai fare nomi, il figlio di Gigi D’Alessio ha raccontato di aver saputo da fonti dirette – ben tre persone diverse – che questo artista avrebbe cominciato a parlar male di lui proprio durante il periodo di Sanremo. “Appena sono entrato a Sanremo c’era questo collega un po’ invidioso, sai iniziava a parlare male eccetera.“

Parole che non lasciano spazio a dubbi. E il messaggio a quella persona è diretto: “Tu sai bene a chi mi sto riferendo e sicuramente stai guardando anche questa intervista, ti mando anche un saluto“.

“Sa bene che sto parlando di lui”

Nonostante la delusione, LDA ha scelto un approccio lucido, senza cadere nella polemica. “Perché mi devo stressare per litigare? Non c’è bisogno“. Una presa di posizione chiara: niente confronti, niente scontri, solo distanza. “L’importante è allontanarlo, fare finta di niente, senza neanche litigare“, ha aggiunto.

Ha poi spiegato che, nonostante tutto, non prova rancore. Anzi, preferisce vivere la sua vita in tranquillità, lontano dai drammi inutili. “Io sono super tranquillo, non litigo mai con nessuno, sto sempre per i fatti miei e non parlo mai male di altri colleghi“. Infine, chiude con un pensiero tagliente: “Tanto questa persona sa bene che sto parlando di lui e va benissimo così“.