Chiara Ferragni e Tronchetti Provera insieme per un’occasione speciale: ma nessuna foto sui social

Beccati insieme a Ibiza: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera festeggiano un’occasione speciale, ma sui social non compare nulla.

Mentre Fedez si gode la sua nuova fiamma alla luce del sole, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera scelgono il silenzio (digitale) e si rifugiano a Ibiza, lontani dai riflettori. I due sono stati sorpresi insieme e questa volta sembrano avere un motivo molto speciale da festeggiare. Eppure, nonostante la complicità evidente, continuano a nascondersi.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: il motivo dietro la riservatezza

Nessun post insieme, nessuna Instagram Story che li ritragga uno accanto all’altra, ma gli obiettivi dei paparazzi del settimanale Chi, come riportato da Leggo, parlano chiaro: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono di nuovo una coppia.

Dopo le voci insistenti e settimane di dubbi, l’imprenditore ha raggiunto l’influencer a Ibiza per trascorrere insieme qualche giorno di relax. I due sono stati visti in mare durante un’escursione in Sup, poi sulla spiaggia e infine in auto mentre si dirigevano a una festa esclusiva.

Il motivo di tanto silenzio social? Riservatezza. Secondo Chi, la famiglia di Tronchetti Provera non apprezzerebbe l’esposizione mediatica, e l’influencer ha deciso di rispettare quella linea. Dopo un periodo turbolento, i due avrebbero “superato l’orgoglio, le pressioni esterne, i momenti complicati, perché, alla fine, ciò che premeva maggiormente a entrambi era stare insieme“.

Un’occasione speciale celebrata in segreto

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, aggiunge Leggo, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno scelto di celebrare a Ibiza un momento significativo insieme ad alcuni amici intimi e ai figli dell’imprenditrice. Proprio sull’isola, infatti, era nata la loro relazione.

Nonostante le recenti voci di crisi, la coppia ha deciso di ritrovarsi lì per festeggiare il loro “primo anniversario“. Il tutto si è svolto nella massima riservatezza, come detto, completamente lontano dal mondo dei social.