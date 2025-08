Fedez fa sul serio: le presentazioni ufficiali ai figli e la prima “paparazzata di famiglia”

Il rapper si trova in Sardegna con Giulia, la sua nuova fidanzata. Qui l’hanno raggiunto Leone e Vittoria, per una vacanza in famiglia.

La storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger è ormai sulla bocca di tutti. Il rapper e la stilista sono ufficialmente usciti allo scoperto e pare proprio che facciano sul serio. Un indizio? La coppia si trova in Sardegna, ma assieme a loro ci sono anche Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, la sua ex moglie.

L’incontro tra Giulia Honegger, Leone e Vittoria

Per Fedez è tornato il sereno e ora il suo cuore batte tutto per Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata. Il rapper sembra aver ritrovato la felicità, tant’è vero che ha deciso di presentare la giovane stilista a Leone e Vittoria, i suoi amatissimi figli. Un passo molto importante che fa comprendere quanto la relazione sia sempre più stabile.

Infatti, i figli di Fedez hanno trascorso qualche giorno in compagnia del loro papà e della sua nuova compagna in Sardegna, in Costa Smeralda per essere precisi, dove il rapper ha affittato una lussuosa villa per le vacanze. A tal proposito, il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della “famiglia allargata” mentre si diverte sulla spiaggia sotto l’ombrellone.

Fedez – www.donnaglamour.it

E Chiara Ferragni? L’imprenditrice vola a Ibiza

Dunque, Fedez sta vivendo la sua storia d’amore sotto il sole della Sardegna, ma cosa starà facendo Chiara Ferragni? Ebbene, dopo un chiacchierato ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara è volata a Ibiza per le vacanze insieme a Leone e Vittoria.

I bambini, infatti, dopo aver trascorso qualche giorno in compagnia del papà e della nuova fidanzata, hanno seguito la mamma verso le Isole Baleari. Qui l’imprenditrice ha organizzato una vacanza in uno dei suoi posti del cuore in compagnia di alcuni amici e tra un tuffo in mare e un po’ di relax al sole, Chiara è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.