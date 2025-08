Elisabetta Franchi travolta dalla bufera sui “gigolò” in barca: arriva la replica

La stilista è stata sommersa dalle critiche per essersi frequentata con ragazzi molto più giovani di lei: lo sfogo social.

Elisabetta Franchi è finita di nuovo nel mirino. Ma questa volta le critiche non riguardo il mondo del lavoro, quanto piuttosto la vita privata della stilista. Infatti, Elisabetta si trova attualmente in vacanza in Sardegna, dove sta trascorrendo le giornate in compagnia del suo giovanissimo fidanzato. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha fatto esplodere non poche polemiche.

Lo scoppio della polemica

Al centro della polemica vi sarebbe il fatto che Elisabetta sia stata pizzicata in barca in compagnia di alcuni giovani ragazzi (tra cui il suo nuovo fidanzato) che il web ha chiamato “gigolò”. E sono stati proprio gli haters ad aver rivolto pesanti critiche nei confronti della stilista, la quale questa volta non è rimasta in silenzio, preferendo rispondere a tono.

La replica di Elisabetta Franchi, infatti, non è tardata ad arrivare, come si nota da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram col seguente contenuto: “Io non ho bisogno di giustificarmi con nessuno. In tantissimi mi avete scritto che non dovevo dare spiegazioni a nessuno. L’ho fatto solo per rispetto verso quei ragazzi, chiamati “gigolò” solo perché spesso sono in barca con me. Sono amici, figli di amici, persone per bene. Io? Faccio ciò che voglio, con chi voglio, quando voglio. Chi mi conosce lo sa. Tutto il resto… è solo noia“. Elisabetta Franchi – www.donnaglamour.it

La nuova relazione di Elisabetta Franchi

Dunque, i ragazzi in barca con la stilista sono semplicemente degli amici di famiglia. Ma come anticipato, tra essi vi è anche il nuovo (giovanissimo) fidanzato di Elisabetta. Stiamo parlando di Angelo, un giovane originario di Napoli che su Instagram vanta 17mila followers.

Non si sa con precisione dove la coppia si sia conosciuta, anche se potrebbe essere complice il mondo della moda, dato che si dice che Angelo faccia sia l’imprenditore che il modello.