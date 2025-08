Elisabetta Franchi volta pagina: la foto con il nuovo (giovanissimo) fidanzato

La stilista ha 56 anni e dopo l’addio allo storico compagno, ha trovato di nuovo l’amore. Scopriamo chi è il suo giovanissimo fidanzato.

Elisabetta Franchi è tornata a sorridere. In effetti, soltanto qualche mese fa la stilista annunciava la separazione da Alan Scarpellini, il suo storico compagno con cui ha condiviso ben 16 anni di vita. Da quel momento Elisabetta non aveva fatto trapelare più nulla della sua vita sentimentale, finché di recente è arrivata la svolta. La stilista, infatti, avrebbe ritrovato l’amore in un bellissimo ragazzo molto più giovane di lei. Scopriamo di chi si tratta.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Franchi

Nelle scorse settimane, il gossip sulla vita sentimentale di Elisabetta Franchi è aumentato. In effetti, sempre più utenti continuavano a sostenere che la stilista fosse di nuovo fidanzata, ma la diretta interessata non aveva mai proferito parola in merito.

Finché ieri, lunedì 4 agosto, qualcosa è cambiato. Elisabetta, infatti, ha deciso di condividere coi propri fan alcuni teneri scatti in compagnia di un misterioso ragazzo, ossia il suo nuovo compagno. Del resto, era da un po’ che si vociferava che la stilista stesse frequentando un ragazzo di Napoli di nome Angelo, soprannominato però “Baby”. A corredo della foto, Elisabetta ha scritto: “È così: essere liberi e niente, se non si ha il coraggio di guardarsi negli occhi“.

Perché Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini si sono lasciati

Dunque, oggi Elisabetta Franchi sta vivendo la sua nuova storia d’amore con Angelo, ma come tutti sanno, in passato ha vissuto una relazione molto importante con Alan Scarpellini, il suo compagno storico. Dopo 16 anni di relazione e un figlio, i due imprenditori si sono detti “addio” nel 2023 a causa di un tradimento.

Infatti, la stilista aveva da tempo messo in dubbio la fedeltà del compagno, tant’è vero che ha ingaggiato ben sette investigatori privati prima di avere le prove del tradimento. Un evento che Elisabetta aveva ricordato perfino in un’intervista con un filo di amarezza e delusione.