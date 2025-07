Elisabetta Franchi: “7 investigatori per scoprire il tradimento del mio ex”

Ospite del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio x moda’, Elisabetta Franchi si è raccontata tra vita professionale e privata con diversi aneddoti.

A febbraio un tatuaggio aveva fatto pensare ad un “perdono” nella coppia, invece, a quanto pare, nulla di tutto questo. Elisabetta Franchi, ospite del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio x moda’, ha spiegato di essersi lasciata con l’ex Alan Scarpellini, a seguito di un tradimento per giunta scoperto dopo aver chiamato in causa alcuni investigatori.

Elisabetta Franchi: il riscatto e il successo

Nel corso dell’intervista al podcast della Salemi, Elisabetta Franchi ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita che riguardano anche i suoi inizi di carriera e le origini della sua famiglia. Nello specifico la donna ha sottolineato: “La mia famiglia non aveva possibilità, un padre mancato, un disastro. Volevo riscattarmi da quella situazione“.

Elisabetta Franchi – www.donnaglamour.it

Per la donna, quindi, trovare il successo è stato un vero e proprio riscatto ma guai a dire che ci sia riuscita grazie ai soldi del suo primo amore, Cennamo: “Lui era molto più grande di me e per quanto se ne dica, lui non mi ha aiutato economicamente. Mi ha aiutato psicologicamente”.

La storia con Scarpellini e il dolore

Nella vita della Franchi, però, anche un altro uomo ha lasciato il segno, Alan Scarpellini, ora suo ex ma sempre padre di suo figlio: “La separazione è stata un grandissimo dolore. Ho assunto sette investigatori per scoprire il tradimento”, ha ammesso la donna nel podcast della Salemi. “Non porto rancore, l’ho perdonato come uomo e come padre. Lui è stato il mio secondo grande amore”, ha aggiunto ancora la Franchi ammettendo che, adesso, voglia divertirsi e stare più libera e serena. “In 40 anni ho avuto tre uomini importanti, ora ho capito che è bello divertirsi“, ha infatti concluso la donna di successo.