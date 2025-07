Momento di sconforto per Clizia Incorvaia che sui social ha voluto dedicare alcune parole alla compianta Eleonora Giorgi, madre di suo marito Paolo Ciavarro.

Qualche settimana fa era stata protagonista di una antipatica querelle con l’ex Sarcina, adesso Clizia Incorvaia è tornata a far parlare per questioni ben diverse. In particolare l’influencer ha voluto ricordare in modo molto delicato ed emozionante la compianta Eleonora Giorgi, madre di suo marito Paolo Ciavarro. La donna ha condiviso alcuni pensieri e alcune foto molto toccanti sui social.

Clizia Incorvaia e il ricordo di Eleonora Giorgi

Come le era già capitato di raccontare, Clizia Incorvaia aveva un rapporto speciale con sua suocera, Eleonora Giorgi. Ecco perché la sua dipartita è stata un vero e proprio trauma. Un’assenza che difficilmente si potrà colmare e che ancora oggi si fa sentire in modo molto importante nel cuore e nella mente dell’influencer, moglie di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – www.donnaglamour.it

Clizia ha pubblicato un post social molto intenso accompagnandolo a delle foto di famiglia che la vedono appunto protagonista con Ciavarro, il loro piccolo figlio, e ovviamente la Giorgi, in alcuni dei momenti, gli ultimi purtroppo, vissuti insieme.

La forte mancanza e il momento di debolezza

La Incorvaia ha accompagnato al suo post alcune parole delicate ma allo stesso tempo molto forti facendo capire di soffrire parecchio per la scomparsa della Giorgi: “Sono giorni che ti cerco… Che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce i tuoi consigli il tuo sorriso… Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata… Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza… Grazie Ele”.

Successivamente, in una storia Instagram, Clizia ha aggiunto spiegando il perché del suo post social: “Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così”.