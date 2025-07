Giulia De Lellis, il nuovo trattamento per le gambe “safe” in gravidanza

Non manca di prendersi cura di sé Giulia De Lellis anche in gravidanza. Sui social ecco il trattamento “safe” per le gambe.

Si sta godendo la gravidanza senza farsi mancare nulla Giulia De Lellis che nelle scorse ore ha mostrato il bel pancione che cresce in spiaggia a Forte dei Marmi. Adesso, invece, l’influencer ha spiegato di essersi dedicata un po’ al suo corpo con un nuovo particolare trattamento che ha visto dei bendaggi specifici per le gambe.

Giulia De Lellis: come va la gravidanza

La bellissima Giulia De Lellis sta portando avanti con grande orgoglio e felicità la sua prima gravidanza. La stessa influencer, nei giorni scorsi, aveva avuto modo di parlare di come sta andando la dolce attesa tra visite mediche e controlli. Pare che tutto stia procedendo nel modo giusto e a confermarlo anche il fatto che la donna non abbia mai smesso di lavorare in questi mesi.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Giulia, infatti, si sta godendo al 100% ogni momento della gravidanza senza farsi mancare nulla. Nelle ultime ore, a conferma di questo, anche un trattamento speciale per le gambe con dei bendaggi che la donna ha voluto mostrare (e spiegare) ai suoi fan.

Il nuovo trattamento “safe” per le gambe

Tramite una storia su Instagram, la De Lellis ha fatto vedere le sue gambe bendate per un trattamento molto utile in questo momento: “Bende drenanti imbevute di un siero a base di finocchietto selvatico ed erbe sarde con effetti detossinanti, drenanti, tonificanti, rimodellanti e idratanti”, ha scritto l’influencer spiegando i dettagli di quanto stesse facendo.

“Contiene anche aloe, ninfa di betulla, centella, ippocastano, collagene, acido ialuronico, vitamina e bromelina. Utili per ridurre la cellulite, rassodare la pelle e contrastare l’invecchiamento. Il trattamento idrata tantissimo, tonifica e leviga la pelle rendendola più luminosa e compatta. È adatto a tutti i tipi di pelle e offre risultati visibili fin dalle prime applicazioni (safe in gravidanza)”, ha garantito la bella Giulia che quindi potrebbe essere da ispirazione per tutte le future mamme che si trovano nella sua stessa situazione.