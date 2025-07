Alta tensione al Battiti Live tra due cantanti: “Colpa dell’ex”

Segnalazione su due cantanti del Battiti Live: pare che due artisti abbiano avuto un confronto teso a causa di questioni private. Cosa filtra.

La nuova stagione di Battiti Live sta regalando fin da subito grandi emozioni. Non solo il feeling particolare con tanto di attestato di stima mostrato pubblicamente da Ilary Blasi per una famosa artista. Adesso è arrivata anche una particolare segnalazione su due cantanti che avrebbero avuto un forte momento di tensione nel backstage.

Battili Live: Ilary Blasi pazza per un’artista

Come ogni anno, Battiti Live raccoglie i migliori artisti del momento e regala serata magiche agli italiani. Anche in questa stagione la manifestazione musicale si è confermata di grande livello con Ilary Blasi e Alvin al timone. Proprio la conduttrice è già stata protagonista di alcune situazione veramente simpatiche che hanno coinvolto alcuni artisti.

La Blasi, infatti, in una delle serate della manifestazione già andate in scena, si è lasciata andare ad una serie di complimenti per la fantastica Annalisa. La conduttrice ha un debole per la musica di Nali e non ha mai nascosto di essere una sua grande fan.

Tensione nel backstage: la segnalazione

Al netto delle curiosità su Battiti Live, a far discutere, adesso, è stata una segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. La donna ha pubblicato una storia su Instagram relativa a presunte tenzioni nel backstage che avrebbero visto due artisti scambiarsi opinioni non troppo serene. “Dietro le quinte di Battiti Live, due famosi cantanti italiani sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco”, si legge dalla segnalazione.

E ancora: “Pare che la tensione sia nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex del collega, ma c’è chi dice che la lite sia scoppiata solo per questioni di ego e ordine di scaletta. Fonti vicine alla produzione parlano di un clima tesissimo”. Di chi si tratterà? Ma soprattutto sarà accaduto davvero o si tratta solo di una voce infondata? Staremo a vedere.