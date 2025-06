“Sono pazza di te”: Ilary Blasi stravede per una cantante, il siparietto

Estate, tempo di musica e di Battiti Live con Ilary Blasi che nel corso dell’ultimo evento non ha resistito davanti ad una artista di cui è fan.

Dopo la frecciata di Ilary Blasi sui social, ecco un altro siparietto che ha visto la conduttrice protagonista durante l’ultima serata di Battiti Live che verrà trasmesso nel corso dell’estate. La presentatrice, presentando uno dei cantanti, non ha resistito e si è apertamente dichiarata fan scatenando le reazioni del pubblico presente e non solo.

Ilary Blasi e la stima per Annalisa

Da quando Ilary Blasi è al timone di Battiti Live con Alvin non ha mai nascosto la stima e la gioia nell’ascoltare alcuni artisti. In modo particolare Annalisa che è stata protagonista anche nel corso della recente serata musicale. Proprio in questa occasione, la cantante ha fatto il pieno di complimenti dalla bella Ilary.

Nell’annunciare Nali, infatti, la Blasi non ha risparmiato alcune parole al miele a conferma dello spessore dell’artista ma anche della grande stima nei suoi confronti: “E ora è arrivato il momento di annunciare una artista tanto attesa. Con ogni canzone raccoglie premi e riconoscimenti”, ha detto la conduttrice. “Possiamo dire che è la popstare della musica italiana”. Da qui, appunto l’annuncio di Annalisa.

Il siparietto a Battiti Live e le reazioni

Le parole della Blasi non hanno sorpreso ma sicuramente hanno fatto capire, esattamente come capitato anche nelle scorse edizioni del Battiti Live, come la donna sia estremamente entusiasta ogni volta che Nali si esibisce sul quel palco. A conferma di questo, anche il siparietto che si è verificato a fine esibizione. Dal pubblico si è alzato un coro e la stessa Ilary ha incitato ad andare avanti per esaltare ancora di più le doti e le qualità dell’artista aggiungendo un “Sono pazza di te”, in riferimento alla cantante. Un qualcosa che non è passato inosservato dai fan e che è stato molto apprezzato.