“Piccolo uomo”: Ilary Blasi si gode la vendetta

Frecciata social piuttosto evidente da parte di Ilary Blasi. Il destinatario è, con ogni probabilità, Luciano Spalletti, ormai ex ct dell’Italia.

Dopo essere volata in Spagna con il suo Bastian, ecco Ilary Blasi tornare protagonista sui social. Questa volta non per qualcosa legato alla sua vita sentimentale ma per una frecciata belle e buona ad un personaggio del mondo del calcio. Di chi si tratta? Di Luciano Spalletti, ormai ex ct della Nazionale che in passato aveva avuto parole non certo carine per lei.

Luciano Spalletti e le parole su Ilary Blasi

Solamente poche settimane fa, il nome di Ilary Blasi era finito al centro di alcune frasi giudicate da diverse persone piuttosto “infelici” da parte di Luciano Spalletti. L’allenatore, infatti, parlando in un certo senso del rapporto con Francesco Totti e, di conseguenza, di chi gli stava accanto in passato, ovvero la conduttrice, non aveva risparmiato parole pungenti alla donna.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Spalletti aveva detto, senza giri di parole: “Può capitare di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei”. Una frase che, evidentemente, è rimasta nella mente e nei ricordi della Blasi che ora si è presa la sua vendetta.

La vendetta dopo l’addio dalla Nazionale

Dando uno sguardo sui social della Blasi, infatti, ecco una storia Instagram che lascia poco spazio ad interpretazioni. La bella Ilary ha pubblicato una breve clip con la canzone “Piccolo uomo” di Mia Martini. Nessuna parola aggiunta, solo una danza e delle emoticon della risata. Il riferimento sembra chiaro a Spalletti e al suo addio alla Nazionale maturato in queste ore dopo le polemiche che lo hanno visto coinvolto. Staremo a vedere se i due continueranno a pungersi a distanza o se vorranno fare chiarezza sui loro rapporti. In tanto la “vendetta” per la bella Ilary sembra essere stata servita…