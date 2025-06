L’amore, le critiche e la rottura: Romina Pierdomenico ha raccontato tutto sulla sua storia, ora finita, con Ezio Greggio.

Lo abbiamo visto qualche giorno fa spuntare in un video della sua nuova fidanzata. Stiamo parlando di Ezio Greggio che è tornato al centro dei racconto di una sua “vecchia conoscenza”, la sua ex, Romina Pierdomenico. La donna è stata ospite de ‘La Volta Buona’ e ha raccontato alcuni aspetti della sua storia, ora finita, con il noto presentatore di Striscia la Notizia.

Romina Pierdomenico e la storia con Ezio Greggio

Tra gli ospiti della recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo c’è stata anche Romina Pierdomenico che ha avuto modo di raccontare al pubblico e ai presenti in studio l’inizio e la fine della sua relazione con Ezio Greggio. “Ci siamo conosciuti al Festival di Montecarlo e io ero la madrina quell’anno”, ha detto la donna.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico – ww.donnaglamour.it

“All’inizio non mi piaceva, io ero piccola. Tre anni dopo lui mi ha iniziato a scrivere su Instagram e io ero timorosa perché era molto più grande”, ha proseguito Romina. “Dopo tre settimane lui mi ha chiesto di uscire e io ho accettato, ma poi ci siamo incontrati 24 ore prima dell’appuntamento e abbiamo capito che c’era una connessione particolare e non ci siamo più mollati […]”.

I motivi della rottura

La Pierdomenico ha raccontato di aver dovuto superare le critiche per la grande differenza d’età tra i due ma che alla fine era riuscita a farsene una ragione. Peccato che, per sua stessa ammissione, questa grande distanza dal punto di vista anagrafico ha fatto la differenza. “Non sono corteggiata e sono single. Se penso ancora ad Ezio Greggio? No ma lasciamolo stare, è pure fidanzato. Oggi pago uno scotto: quello di essere stata con un uomo più grande di me“.

In questo senso la donna ha ammesso quali siano state le vere ragioni della rottura con Greggio: “Ci siamo lasciati perché quando ho compiuto 30 anni avevo delle esigenze, volevo coronare il sogno di famiglia. Avrei fatto un figlio con lui. Non ci sentiamo molto, ha una nuova vita, ha una nuova compagna e sono contenta per lui”.