La relazione tra Ezio Greggio e Nataly Ospina procede a gonfie vele tanto che il noto conduttore è apparso in un video social davvero divertente con la sua dolce metà.

Qualche settimana fa erano stati paparazzati insieme alle Maldive. Ora Ezio Greggio e Nataly Ospina sono tornati a far parlare di loro per via di una simpatico filmato che la donna ha pubblicato sui social a scopi lavorativi e nel quale è apparso, a sorpresa, anche il famoso conduttore di Striscia la Notizia, generando diverse reazioni divertite.

La storia tra Ezio Greggio e Nataly Ospina

Ha fatto molto parlare la relazione che va avanti ormai da tempo tra la giovane 35enne Nataly Ospina e il famoso conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio. La coppia sembra essere piuttosto felice e, al netto delle critiche per l’importante differenza d’età, non sembra aver risentito dei vari haters che spesso hanno commentato le notizie sul loro conto.

Ezio Greggio – www.donnaglamour.it

Già a febbraio, Greggio e la Ospina erano stati avvistati insieme facendo pensare, appunto, ad un flirt tra i due. Successivamente, le voci sono diventare più forti e intense andando a confermare la relazione poi accertata dalla vacanza di coppia alle Maldive.

Il video social a sorpresa

Dando uno sguardo sui social, ecco come detto il simpatico video della Ospina dove appare anche Greggio. La donna ha spiegato nella didascalia che “Ezio doveva fare una comparsa…”, ma visto come finisce il filmato “la pasta ha fatto una scomparsa”.

Infatti, nella clip è stato possibile vedere come, dopo la preparazione degli Spaghetti alla luciana, una ricetta napoletana, il conduttore di Striscia la Notizia appare all’improvviso prima per assaggiare il piatto e poi scappando portandoselo via. Un momento davvero simpatico che ha generato moltissimi commenti per entrambi i protagonisti che hanno visto ricevere pareri di affetto e di grande simpatia.