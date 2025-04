Prima la passeggiata, poi la vacanza alle Maldive: Ezio Greggio in dolce compagnia della giovane fidanzata Nataly Ospina.

Prima un avvistamento che aveva fatto partire i rumors. Ora molto di più. Ezio Greggio è stato pizzicato alle Maldive con quella che sembra essere la sua nuova giovanissima fidanzata, Nataly Ospina. Dopo le voci, infatti, sembra che i due facciano coppia fissa e in queste ore che si siano persino concessi una vacanza super al caldo al mare.

Ezio Greggio: l’avvistamento e la passeggiata

Alcuni mesi fa, Ezio Greggio era stato avvistato mano nella mano con una bellissima giovane ragazza. Secondo quanto si era appreso all’epoca, la ragazza era stata identificata in Nataly Ospina, una famosa modella e influencer di circa 30 anni. Quelle che sembravano essere solo delle voci, si sono poi confermate realtà.

Oltre a quell’avvistamento, infatti, sui social in tanti hanno fatto notare come Greggio sia stato più volte visto con la Ospina che, secondo i più, sarebbe appunto la sua nuova compagna. Nonostante la notevole differenza d’età, la coppia è sembrata anche di recente, durante una passeggiata, essere molto affiatata. Ancora di più in queste ore…

La vacanza alle Maldive con Nataly Ospina

Come riportato da Gente, infatti, Greggio e la Ospina sono stati paparazzati in una romantica vacanza relax alle Maldive. Entrambi hanno pure condiviso qualche storia sui social a conferma della relazione che continua da qualche tempo. Nonostante la differenza d’età notevole, a quanto pare, tutto starebbe andando a gonfie vele.

Nelle foto di Gente la Ospina è decisamente bellissima e super sensuale in spiaggia sfoggiando un bikini in grado di metterne in risalto le sue curve mozzafiato. Diversamente, Greggio è stato più discreto e, anche se non rinuncia a qualche scatto social, si è prestato all’obiettivo indossando maglietta e bermuda tra mare e piscina.