Ezio Greggio è di nuovo innamorato: il conduttore televisivo è stato avvistato insieme all’influencer colombiana Nataly Ospina.

Non è mai troppo tardi per ritrovare l’amore, e Ezio Greggio ne è la prova. A 70 anni il famoso conduttore televisivo ha un nuovo amore. Infatti, nell’ultimo periodo è stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma: si tratta di Nataly Ospina, influencer colombiana e popolare foodblogger. I due sono stati fotografati mano nella mano, immagine che conferma così le indiscrezioni che circolavano già da qualche tempo.

Ezio Greggio e Nataly Ospina: la conferma della relazione

Nataly Ospina è una foodblogger colombiana di 35 anni con un seguito di oltre 900mila follower sui social. Originaria di Medellín, ha conquistato il pubblico con i suoi contenuti che uniscono gastronomia e sensualità.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una foto che immortala Ezio Greggio e Nataly Ospina insieme, confermando così il loro legame.

In realtà, i due erano già stati avvistati in pubblico lo scorso dicembre, quando hanno partecipato al Monte-Carlo Film Festival. Tuttavia, la loro relazione è stata ufficialmente riconosciuta solo con la pubblicazione degli scatti recenti.

Dopo Romina Pierdomenico, una nuova storia d’amore

La nuova relazione di Ezio Greggio arriva due anni dopo la fine della sua storia con Romina Pierdomenico, durata cinque anni. Anche in quel caso, la differenza d’età tra il conduttore e la sua compagna era notevole, un aspetto che non sembra mai aver rappresentato un ostacolo per il comico.

Oltre alla nuova relazione, Ezio Greggio ha da poco vissuto un momento speciale nella sua vita familiare: a dicembre è diventato nonno per la prima volta del piccolo Leone, figlio di Giacomo Greggio e Shereen Doummar.

Inoltre, anche il suo altro figlio, Gabriele Greggio, si è sposato con Carla Ballerio, rendendo questo periodo ancora più significativo per il conduttore.